Do přípravy hokejistů před MS se zapojí Bednář, Kempný, Beránek a Špaček

Do přípravy hokejové reprezentace na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku se od příštího týdne zapojí brankář Jan Bednář z finského klubu Ässät Pori, obránce Michal Kempný ze švédského Brynäs a útočníci Ondřej Beránek z Karlových Varů se sparťanem Michaelem Špačkem.
V týmu po obměně skončili gólman Jan Kavan, jenž v tréninku doplňoval dvojici Petr Kváča, Adam Brízgala, a útočníci Jaromír Pytlík a Jakub Konečný. Pytlíkovi nepomohl k setrvání v týmu ani úvodní gól ze druhé minuty pátečního odvetného přípravného utkání proti Německu (4:1).
Mistři světa z Prahy 2024 Kempný s Beránkem figurovali v plánech kouče Radima Rulíka už pro únorový olympijský turnaj v Miláně. Zatímco Kempný si pod pěti kruhy zahrál, Beránka připravilo zranění o roli náhradníka.
Brynäs vypadlo na začátku dubna po čtvrtfinálové porážce 1:4 na zápasy s Växjö. Beránek má volno od 11. dubna a vyřazení Karlových Varů stejným poměrem v semifinále play-off extraligy proti Třinci. Bude následovat dalšího z lídrů týmu Energie Jiřího Černocha, jenž se narychlo připojil již na druhé utkání s Německem, aby do druhého duelu s Němci nahradil zdravotně indisponovaného Kevina Klímu. „Ráno jsem byl tady na zimáku a volal mi pan Rulík, že vypadl jeden hráč. Ptal se, jestli jsem schopný nastoupit. Vůbec jsem neváhal,“ uvedl Černoch.
„Byl jsem strašně rád, že si tady na stadionu v Karlových Varech mohu zahrát. Navíc tady byla mnohem lepší atmosféra než v předchozím utkání. A myslím, že i ten výkon z naší strany byl dobrý, takže samá pozitiva a skvělý zážitek pro mě,“ řekl Černoch po vítězství.
Špaček se na velké akci představil naposledy při loňském MS, z roku 2022 má světový bronz. Klubovou sezonu mu ukončila ve středu porážka 0:1 na ledě Pardubic v rozhodujícím sedmém utkání semifinálové série s Dynamem.
Třiadvacetiletý Bednář, který dosud za reprezentační A-tým nechytal, skončil s Ässätem Pori rovněž v sedmém utkání série, které jeho klub prohrál v pondělí ve čtvrtfinále na ledě SaiPy 2:4. Ve své první sezoně na severu Evropy byl Bednář týmovou jedničkou.
„Jsme rádi, že se k nám připojí tři hráči s velkou zkušeností z mezinárodních zápasů a posílí tým v další fázi přípravy,“ uvedl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Dva hráči ze současného výběru dostali pro příští tréninkový kemp, který začne v pondělí v Jihlavě a završí ho v závěru týdne dva přípravné duely proti Rakousku ve Vídni a v Jihlavě, volno.
„Kevin Klíma dostane prostor k tomu, aby mohl doléčit své zranění, Jiří Ticháček možnost pro regeneraci. Počítáme s tím, že oba hráči se k mužstvu připojí poté na domácí turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích,“ řekl Šlégr.
České hokejové hry (nově Fortuna Hockey Games) se odehrají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května. Následovat budou týden poté Švédské hokejové hry v Ängelholmu, které budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.