Olympionik David Tomášek je rád, že se na konci roku rozhodl vrátit ze zámoří do Evropy, kde opět oblékl dres švédského Färjestadu. Informoval o tom na srazu evropské části národního týmu před začátkem Her v Miláně. Mistr světa z Prahy 2024 se několik měsíců snažil trvale prosadit do kádru Edmontonu v NHL, ale neuspěl.
Dal jsem tomu maximální čas, komentoval Tomášek návrat z NHL do Evropy
„Samozřejmě, že to nebylo lehké. Je to něco, pro co jsem poslední roky dřel, a nebylo lehké to v mém věku a v mé fázi kariéry získat. Ale šance nepřicházela. Byla to furt čtvrtá lajna nebo tribuna a celkově to bylo spíše o trénování než o hraní,“ popsal devětadvacetiletý Tomášek.
Zároveň doplnil, že vedle možnosti startu na olympiádě hrála roli i rodinná situace. „Proto jsme se rozhodli, že se vrátíme, abych byl v lednu v pořádném režimu, tempu. Dal jsem tomu maximální čas, pak už to nemělo cenu,“ pokračoval útočník, jemuž bylo jasné, že pokud by nezačal stabilně hrát, kouč Radim Rulík by ho do nominace na olympiádu nezařadil.
Tomášek nakonec v NHL odehrál 22 zápasů, vstřelil tři branky a přidal dvě asistence. Jen v úvodu ale dostával šance i v přesilových hrách.
Problém byl podle odchovance pražské Sparty v tom, že do přesilovky i tak nastupoval jako hráč čtvrtého útoku, takže se nedostával do tempa. „Nebyla to tak vůbec jednoduchá situace. Měl jsem tam ale pár příležitostí, kdy jsem potřeboval mít cit a klid ve hře. A štěstí. Kdyby to tam spadlo... To jsou ale kdyby. Třeba by mi to do budoucna trochu pomohlo. Byla to ale velmi složitá situace, kterou jsem nikdy nezažil. Takové věci se ale dějí,“ konstatoval Tomášek.
Návrat do Färjestadu
Od začátku ledna se již soustředí na Färjestad, za který hrál i dvě sezony před odchodem do NHL. Začátek ale ve Švédsku nebyl ideální, tým po jeho návratu šestkrát v řadě prohrál a dařit se mu začalo až ve druhé polovině ledna.
„Je to trošku nahoru dolů. Teď jsme začali trošku vyhrávat, ale furt jsme tam (v tabulce, pozn. autora) docela ponoření a utkání už není tolik. Bude to bitva a poslední zápasy jsou pro nás skoro jako play-off,“ vysvětlil Tomášek. Färjestad je aktuálně sedmý a na přímý postup do čtvrtfinále play-off ztrácí čtyři body. „Nějaká mezera tam je, ale myslím, že jsme něco trošku změnili, nastavili a snad to teď půjde lepším směrem.“
Momentálně se ale bývalý hráč Pardubic nebo Sparty soustředí na olympiádu. „Přehodit myšlenky je velmi jednoduché,“ podotkl s úsměvem Tomášek. „Doteď jsem se snažil odmakat poslední zápasy ve Švédsku a teď jsem tady, což je super. Člověk si toho strašně váží a snaží se odvést maximum v tréninku. Připravit se na to. Strašně se těším, stejně jako všichni ostatní. Je to hrozná pocta pro mě,“ dodal Tomášek.