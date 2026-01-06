Hokej

Čihař se stal jako první Čech v historii nejužitečnějším hráčem MSJ


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Útočník Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa juniorů. Do All Star týmu turnaje se vedle něj dostal i obránce Tomáš Galvas. Nejlepším bekem šampionátu v Minnesotě byl zvolen Adam Jiříček.

Osmnáctiletý Čihař se zařadil mezi nejproduktivnější hráče turnaje – v sedmi startech si připsal 12 bodů (4+8). Ve výborném světle se ukázal jen pár týdnů poté, co podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles. Kings si ho při posledním draftu vybrali z 59. místa.

Produktivní byl i devatenáctiletý Galvas, který zaznamenal v sedmi utkáních 9 bodů (3+6), mezi obránci na tom byl lépe pouze Zayne Parekh z bronzového kanadského týmu. Bek extraligového Liberce se na juniorském šampionátu podílel na třetí medaili za sebou. Po dvou bronzech má už i stříbro.

10 minut
Sestřih finále Švédsko „20“ – Česko „20“
Zdroj: ČT sport

Stejnou sbírku má také devatenáctiletý Jiříček, který na turnaji odehrál rovněž všech sedm utkání, dal pět branek a na jednu nahrál. Střelecky úspěšnější byl na turnaji pouze kanadský kapitán Porter Martone. Jiříček, jenž se prosadil i ve finále se Švédy (2:4), působí v zámořské juniorské soutěži OHL, má ale již podepsán nováčkovský kontrakt se St. Louis, které si jej vybralo v 1. kole draftu NHL 2024 ze 16. pozice.

Jiříček se mimo jiné zaskvěl na šampionátu i vítězným gólem v prodloužení duelu proti Finsku ještě během skupinové fáze. Po přihrávce kapitána Petra Sikory se ocitl sám před brankářem Petterim Rimpinenem, prostrčil si hokejku mezi nohy a fintou zručných kanonýrů zápas rozhodl.

2 minuty
Jiříčkova „vejvodovka“ proti Finům
Zdroj: ČT sport

Čihaře s Galvasem doplňují v All Star výběru švédský gólman Love Härenstam, kanadský obránce Zayne Parekh, jeho krajan útočník Michael Hage a švédský forvard Anton Frondell. Členové týmu nových mistrů světa Härenstam a Frondell byli vedle Jiříčka vyhlášeni nejlepšími hráči na svých postech.

Související články

SESTŘIHÚtok na zlato nevyšel, Češi marně dobývali švédskou hradbu. Bronz bere Kanada

6. 1. 2026

Útok na zlato nevyšel, Češi marně dobývali švédskou hradbu. Bronz bere Kanada
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.