Hokej

Čihař se dočkal nováčkovského kontraktu s Los Angeles a opouští Karlovy Vary


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK, hokej.cz

Jeden z největších tuzemských talentů odchází z extraligy do zámoří. Vojtěch Čihař z Karlových Varů podepsal nováčkovskou smlouvu s Los Angeles Kings, kteří ho letos draftovali ve druhém kole z 59. místa, s průměrným ročním příjmem 975 tisíc dolarů (asi 20,3 milionu korun). Osmnáctiletý útočník zůstane po mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Severní Americe, nově bude nastupovat v juniorské WHL za Kelownu Rockets.

Chomutovský rodák Čihař debutoval v domácí nejvyšší soutěži už v sezoně 2023/2024, kdy nastoupil do šesti utkání. V tomto ročníku odehrál 27 zápasů a zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí. Celkem má v A týmu Karlových Varů na kontě včetně vyřazovacích bojů 84 odehraných utkání a 18 bodů (8+10).

„Vojtovi patří obrovská gratulace. Za poslední tři roky udělal ohromný sportovní posun, podpis smlouvy je jen zaslouženým důsledkem kontinuálního růstu a schopnosti prosadit se v dospělém hokeji. Věříme a fandíme mu, aby za mořem navázal na své výkony a nadále rozvíjel svůj potenciál,“ uvedl sportovní ředitel karlovarského klubu Jiří Kalous.

Ve čtvrtek ráno odletí Čihař s evropskou částí juniorského výběru do zámoří na světový šampionát, kde budou Češi obhajovat loňský bronz. V týmu byl i loni. Po reprezentačním turnaji už za mořem zůstane.

„S vedením Los Angeles jsme byli v úzkém kontaktu už od léta a všechny kroky společně konzultovali. Podpis nováčkovského kontraktu je pro Vojtu odměnou za jeho dlouhodobou poctivou práci a profesionální přístup. Vše se podařilo dotáhnout v relativně krátkém čase, takže se teď Vojta může naplno soustředit na národní tým,“ řekl serveru hokej.cz David Hamal z agentury Global Management Group, která hráče zastupuje.

Související články

Milota nestihl doléčit zranění, mezi brankáři pro MS juniorů ho nahradí Štěbeták

8. 12. 2025

Milota nestihl doléčit zranění, mezi brankáři pro MS juniorů ho nahradí Štěbeták

V nominaci na MS dvacítek je osm obhájců bronzu

3. 12. 2025

V nominaci na MS dvacítek je osm obhájců bronzu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.