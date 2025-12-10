Jeden z největších tuzemských talentů odchází z extraligy do zámoří. Vojtěch Čihař z Karlových Varů podepsal nováčkovskou smlouvu s Los Angeles Kings, kteří ho letos draftovali ve druhém kole z 59. místa, s průměrným ročním příjmem 975 tisíc dolarů (asi 20,3 milionu korun). Osmnáctiletý útočník zůstane po mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Severní Americe, nově bude nastupovat v juniorské WHL za Kelownu Rockets.
Čihař se dočkal nováčkovského kontraktu s Los Angeles a opouští Karlovy Vary
Chomutovský rodák Čihař debutoval v domácí nejvyšší soutěži už v sezoně 2023/2024, kdy nastoupil do šesti utkání. V tomto ročníku odehrál 27 zápasů a zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí. Celkem má v A týmu Karlových Varů na kontě včetně vyřazovacích bojů 84 odehraných utkání a 18 bodů (8+10).
„Vojtovi patří obrovská gratulace. Za poslední tři roky udělal ohromný sportovní posun, podpis smlouvy je jen zaslouženým důsledkem kontinuálního růstu a schopnosti prosadit se v dospělém hokeji. Věříme a fandíme mu, aby za mořem navázal na své výkony a nadále rozvíjel svůj potenciál,“ uvedl sportovní ředitel karlovarského klubu Jiří Kalous.
Ve čtvrtek ráno odletí Čihař s evropskou částí juniorského výběru do zámoří na světový šampionát, kde budou Češi obhajovat loňský bronz. V týmu byl i loni. Po reprezentačním turnaji už za mořem zůstane.
„S vedením Los Angeles jsme byli v úzkém kontaktu už od léta a všechny kroky společně konzultovali. Podpis nováčkovského kontraktu je pro Vojtu odměnou za jeho dlouhodobou poctivou práci a profesionální přístup. Vše se podařilo dotáhnout v relativně krátkém čase, takže se teď Vojta může naplno soustředit na národní tým,“ řekl serveru hokej.cz David Hamal z agentury Global Management Group, která hráče zastupuje.