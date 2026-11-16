Filip Chytil pomohl Vancouveru dvěma góly k výhře nad Vegas 6:3. Canucks, za které zapsal jednu asistencí i Filip Hronek, zvítězili v NHL po sérii sedmi porážek. Na straně domácího týmu měl jednu přihrávku Tomáš Hertl.
Vancouver začal ve Vegas slibně a po gólech švédského útočníka Eliase Petterssona a jeho krajana Linuse Karlssona vedl na konci 10. minuty 2:0. Golden Knights zareagovali na nepříznivé skóre v polovině 14. minuty, když po osmé sezónní přihrávce odchovance pražské Slavie Hertla využil početní převahu Victor Olofsson.
Canucks odskočili zpátky do dvoubrankového trháku v čase 17:36. Akci dvojice Hronek – Brock Boeser zúročil tečí ze vzduchu Chytil a oslavil první gól v aktuálním ročníku. Zároveň se v NHL prosadil vůbec poprvé od 16. října 2025.
Podruhé udeřil sedmadvacetiletý Chytil ve 23. minutě, kdy brankáře Vegas Cartera Harta překonal po dlouhé přihrávce Jameiho Oleksiaka ze sólového úniku ve vlastním oslabení. Rodák z Kroměříže naznačil bekhendové zakončení, aby nakonec zvolil úspěšnou kličku do forhendu.
Golden Knights se sice zásluhou Braedena Bowmana a poté v přesilovce skórujícího kapitána Marka Stonea dostali ve 42. minutě znovu na dostřel jednoho gólu. Už o čtyřiadvacet sekund později ale na druhé straně kluziště udeřil Drew O'Connor a výsledek utkání definitivně zpečetil trefou do prázdné branky rovněž dvougólový Karlsson.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Philadelphia – Edmonton 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)
Branky: 33. Knuble, 38. Cates – 9. a 42. Draisaitl, 14. Podkolzin, 19. Hyman, 59. McDavid. Střely na branku: 36:20. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:15 minut, inkasoval třikrát z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 84,2 procent. Diváci: 18 903. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Jarry, 3. McDavid (všichni Edmonton).
Dallas – Florida 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 30. W. Johnston, 63. J. Robertson – 25. M. Tkachuk. Střely na branku: 22:26. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith (Dallas), 2. Schmid (Florida), 3. W. Johnston (Dallas).
Anaheim – Calgary 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)
Branky: 45. a 57. Sennecke, 2. Malott, 14. Gauthier, 43. Washe, 58. Granlund – 45. Backlund. Střely na branku: 34:21. Diváci: 15 686. Hvězdy zápasu: 1. Husso, 2. Malott, 3. Moore (všichni Anaheim).
Vegas – Vancouver 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Branky: 14. Olofsson (Hertl), 32. Bowman, 42. Stone – 10. a 58. L. Karlsson, 18. a 23. Chytil (na první Hronek), 6. Pettersson, 42. D. O'Connor. Střely na branku: 37:27. Diváci: 16 336. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Boeser, 3. L. Karlsson (všichni Vancouver).
San Jose – Nashville 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Branky: 13. W. Smith, 17. Graf, 25. I. Stenberg, 48. Celebrini – 38. Höglander, 57. Stamkos. Střely na branku: 24:34. Diváci: 14 949. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Celebrini, 3. I. Stenberg (všichni San Jose).