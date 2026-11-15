David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a na jeden gól přihrál, hokejisté Bostonu ale podlehli doma Minnesotě 2:6. Jakub Dobeš pustil tři branky z 26 střel při prohře Montrealu 1:4 s Coloradem. V dresu vítězů vyšel Martin Nečas naprázdno.
Po Pastrňákových akcích snížil Boston na 1:3 a 2:4. První bod zaznamenal český útočník ve 29. minutě, ve které se po jeho přihrávce prosadil v přesilové hře z levého kruhu Fraser Minten. Na začátku třetí třetiny se Pastrňák zapsal i mezi střelce: pohotově si přikopl nepřesnou přihrávku Nikity Zadorova a švihem z pravého kruhu dal týmu naději na obrat.
Minnesota si po snížení na 2:4 vyžádala oddechový čas a vzápětí vrátil hostům tříbrankový náskok Danila Jurov, který v 56. minutě stanovil konečný výsledek. Dvě branky Wild, kteří vyhráli venku poosmé v řadě, vstřelil také Ryan Hartman.
Dobeš, který si v předchozích dvou startech připsal vítězství, inkasoval poprvé už ve čtvrté minutě po průniku Fjodora Svečkova. Ještě v první třetině zvýšil při signalizované výhodě a hře šest na pět Brock Nelson. V polovině utkání snížil Nick Suzuki, ale v úvodu třetí třetiny se prosadil z dorážky Artturi Lehkonen. Výhru Colorada pojistil Nicolas Roy při hře Montrealu bez gólmana.
Dostál chytal poprvé od 6. listopadu, kdy byl po první třetině a třech inkasovaných brankách střídán. Český gólman přišel o čisté konto už ve druhé minutě po tečované střele Bena Huttona, u jehož trefy si připsal druhou asistenci Palát.
Další čtyři branky nasázeli Islanders v rozmezí 22. až 31. minuty a dostali se do trháku 5:1. Anaheim ještě snížil trefou Cuttera Gauthiera, který skóroval v osmém utkání v řadě a během série vsítil 15 branek. Další drama ale odmítl Holmström, jenž ve 43. minutě zkompletoval svůj první hattrick v NHL.
Vejmelka prohrál s Utahem druhý zápas za sebou v nájezdech. Minule proti St. Louis ze hry neinkasoval, přesto si nepřipsal vítězství. Tentokrát mohl český gólman pomýšlet na výhru i přes pět inkasovaných branek. V rozstřelu Mammoth ještě po první sérii vedli, ale ve druhé překonal Vejmelku bekhendovým blafákem Macklin Celebrini. V pátém kole rozhodl Mason Marchment, první hvězda zápasu.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Chicago – Winnipeg 4:5 po sam. nájezdech (3:0, 1:2, 0:2 – 0:0)
Branky: 2. Bertuzzi, 10. Frondell, 20. Bedard, 35. Nazar – 39. a rozhodující sam. nájezd Connor, 37. Scheifele, 41. Perfetti, 59. Vilardi. Střely na branku: 21:31. Diváci: 18.451. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Vilardi (oba Winnipeg), 3. Bedard (Chicago).
Boston – Minnesota 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Branky: 29. Minten (Pastrňák), 45. Pastrňák (Zacha) – 7. a 30. Hartman, 47. a 56. Jurov, 21. Q. Hughes, 22. Coleman. Střely na branku: 32:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Q. Hughes (oba Minnesota), 3. McAvoy (Boston).
Toronto – Edmonton 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka: 36. Bouchard. Střely na branku: 19:23. Diváci: 19.002. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Stolarz (Toronto), 3. Levi (Edmonton).
Montreal – Colorado 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 31. Suzuki – 4. Svečkov, 16. Nelson, 34. Lehkonen, 60. Roy. Střely na branku: 26:27. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 57:19 minuty, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Nelson (oba Colorado), 3. Slafkovský (Montreal).
Tampa Bay – Detroit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 34. Raymond, 60. Brandsegg-Nygard. Střely na branku: 31:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tarasov (Detroit), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Raymond (Detroit).
Pittsburgh – Ottawa 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Branky: 20. Novak – 29. Amadio, 37. Giroux, 55. Stützle, 60. Chabot. Střely na branku: 17:34. Diváci: 18.363. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Novak (Pittsburgh).
Washington – New Jersey 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)
Branky: 6. Dubois, 16. Leonard, 19. Beauvillier, 42. Protas – 44. a 57. Rodrigues, 9. Hämeenaho, 18. Brown, 31. J. Boqvist, 37. Meier, 41. Hischier. Střely na branku: 47:31. Diváci: 18.341. Hvězdy zápasu: 1. J. Boqvist, 2. Hämeenaho (oba New Jersey), 3. Hutson (Washington).
Columbus – Philadelphia 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Branky: 4. Voronkov, 5. Knies, 26. Fantilli – 23. a 52. Barkey, 17. Zegras, 22. Mičkov. Střely na branku: 31:21. Diváci: 15.819. Hvězdy zápasu: 1. Barkey, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Knies (Columbus).
St. Louis – Florida 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 58. Holloway – 6. B. Tkachuk, 7. Kulikov, 24. Lundell, 48. Reinhart. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Reinhart, 3. Markström (všichni Florida).
Dallas – Buffalo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 37. Benn, 60. Johnston. Střely na branku: 30:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Lyon (Buffalo).
Utah – San Jose 5:6 po sam. nájezdech (3:1, 1:2, 1:2 - 0:0)
Branky: 3. a 13. Z. Jones, 9. Sergačov, 29. McBain, 57. Hayton – 12. Toffoli, 24. Gaudette, 24. Ostapčuk, 46. Pohlkamp, 55. Orlov, rozhodující nájezd Marchment. Střely na branku: 32:21. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval pět branek z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 76,2 procenta. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Orlov (oba San Jose), 3. Z. Jones (Utah).
Anaheim – NY Islanders 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)
Branky: 23. Nestěrenko, 37. Gauthier – 24., 29. a 43. Holmström, 2. Hutton (Palát), 22. Horvat, 31. Chaffee. Střely na branku: 28:25. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procent. Diváci: 16.184. Hvězdy zápasu: 1. Holmström, 2. Schaefer (oba NY Islanders), 3. Nestěrenko (Anaheim).
Los Angeles – Calgary 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Branky: 47. Armia, 60. Zuccarello – 23. Frost, 52. Gridin, 59. Šarangovič. Střely na branku: 31:24. Diváci: 16.880. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Forsberg (Los Angeles), 3. Šarangovič (Calgary).