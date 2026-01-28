Ze světového šampionátu do dvaceti let si přivezl exkluzivní formu, kterou v extralize dál oplývá. Stále ještě devatenáctiletý obránce Tomáš Galvas z Liberce si připsal v utkání 46. kola proti Vítkovicím hned čtyři body za gól a tři asistence a výrazně se podílel na triumfu Bílých Tygrů. Stal se tak prvním juniorem, kterému se takový počin povedl.
Chtěl jsem čtyři body za zápas jednou zvládnout, usmíval se spokojený Galvas
„Poslouchá se to samozřejmě hezky. Je to ale zásluha týmové práce, že jsem v zápase čtyřikrát bodoval. Radan Lenc to dvakrát výborně trefil v přesilovce, kdy jsem mu jen posouval puk. U mého gólu to pak kluci perfektně sehráli a já jsem dostal přihrávku před prázdnou branku. Trošku jsem na čtvrtý bod myslel, takže jsem jel podpořit útok,“ řekl Galvas po výhře Bílých Tygrů 6:2. „Nedávno jsme o tom totiž mluvili, že bych chtěl čtyři body za zápas jednou zvládnout. Jsem moc spokojený, že se mi to podařilo,“ pochvaloval si.
Odchovanec Olomouce měl zásadní podíl na první výhře Liberce s Vítkovicemi po více jak dvou letech. Bílí Tygři na Ostravany vyzráli naposledy 28. listopadu 2023. Od té doby měli negativní bilanci devíti porážek v řadě.
„Jsme za výhru moc rádi. Věděli jsme, že nám to proti tomuto soupeři moc nejde a v sezoně jsme ho ještě neporazili. Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit, což se nám i zásluhou rychlého gólu podařilo. Troufnu si říct, že jsme i ve zbytku zápasu byli lepším týmem a Vítkovice skoro k ničemu nepustili. Vyhráli jsme zaslouženě,“ řekl Galvas.
Severočeši si v zápase pomohli také přesilovkami, ve kterých dokázali hned třikrát skórovat. Klíčové byly zejména dvě branky ve druhé části v pětiminutové početní výhodě po faulu Wesleyeho na Pytlíka.
„Přesilovky byly určitě klíčovým momentem a jsme rádi, že jsme dokázali hned tři využít. V posledních zápasech nás v nich trochu tlačila bota, ale pracujeme na nich na tréninku každý den. Soupeř měl ve druhé třetině nějaké brejky, proto bylo důležité, že se nám podařilo v početní výhodě odskočit do rozhodujícího trháku,“ řekl Galvas.
Liberecké vítězství však bylo také draze vykoupeno zraněními. Již v první třetině musel po souboji s Markem Kalusem odstoupit liberecký kapitán a Galvasův parťák z prvního obranného páru Radim Šimek. Druhou třetinu poté po zásahu pukem nedohrál ani kanadský bek Layton Ahac.
„Jsme dobře kondičně připravení. Máme těžké tréninky i přes sezonu, takže to nebyl problém a popasovali jsme se s tím dobře. Na druhou stranu nám ale vypadli kvalitní hráči, takže to je určitě znát. Trochu mi zatrnulo a o Radima se bojím. Má jet na olympiádu, kterou mu moc přeji, takže to byl nepříjemný moment. Pevně však věřím, že se dá do kupy a bude v pořádku,“ věří Galvas.
Na Bílé Tygry čeká ještě před reprezentační přestávkou ve čtvrtek a v pátek dvojzápas na ledě Karlových Varů. S Energií navíc Liberečtí svádí boj o postavení v elitní čtyřce tabulky a na svého soupeře mají náskok jediného bodu.
„Jsme rádi, že budeme cestovat pouze jednou. Klidně bych to zavedl v průběhu sezony častěji. Osobně se pak na back to back zápas moc těším. Mám hodně sil a myslím, že budu jezdit i druhý zápas a mohl bych toho využít. Také z týmového hlediska jsou to pro nás velice důležitá utkání s přímým konkurentem o první čtyřku. Budeme chtít vyhrát v obou zápasech a natáhnout naši vítěznou sérii,“ dodal Galvas.