Chlapík: Nějaký zájem z NHL byl. Chci si ale splnit sen, který mám se Spartou

I v nadcházející sezoně povede hokejisty Sparty v extralize z pozice kapitána útočník Filip Chlapík. Jméno účastníka únorových olympijských her v Miláně se přitom po sezoně zmiňovalo v médiích v souvislosti s jeho možným odchodem do NHL. Devětadvacetiletý hráč se ale rozhodl zůstat v Česku.
„Nějaký zájem tam byl, ale já jsem to měl v hlavě nastavené tak, že by to muselo být hodně hodně zajímavé, abych tam šel. Chci být tady a mám nějaký sen, který bych si chtěl splnit. A je to pro mě asi víc než NHL,“ řekl Chlapík po středečním tréninku Sparty, které chce pomoct ukončit dvacetileté čekání na titul.
Základem pro případný odchod do zámoří by pro něj byla jednocestná smlouva. Ani ta by ale asi sama nestačila. „Musel bych vidět, že tam je šance dostat se do prvních tří lajn. Už mám nějaké zkušenosti, jaké je to být na hraně a pendlovat (mezi NHL a farmou). Pozice, kterou mám teď tady, je pro mě mnohem zajímavější než to, co jsem ochutnal,“ přiznal pražský rodák, který v zámoří působil v letech 2014 až 2022 a v NHL za tu dobu odehrál 56 utkání. Většinu času ve čtyřech seniorských sezonách strávil v AHL.
Definitivně jasno, že bude pokračovat ve Spartě, bylo v polovině června. Od té doby se naplno soustředí na extraligu. Do dalšího ročníku by měl vstoupit v lepší kondici, polovinu minulé sezony bojoval s problémy s třísly, které měla odstranit červnová operace.
„Cítím se dobře. Byla to specifická operace a bohužel zasáhla do přípravy. S kondičním trenérem jsme odvedli skvělou práci. Samozřejmě se do toho musím ještě dostat, ale bude to dobré,“ řekl s 51 body třetí nejproduktivnější hráč základní části uplynulé extraligové sezony.
Blümel ve formaci s Chlapíkem?
Mezi klíčové hráče Sparty bude Chlapík patřit i nadále. V příští sezoně by minimálně ze začátku mohl hrát v útoku i s největší letní posilou Pražanů Matějem Blümelem. Trenér Patrik Augusta je totiž nyní zařadil do jedné formace ještě s Michaelem Špačkem.
„Je to mladý kluk, který výborně bruslí, a myslím si, že má všechno, co kvalitní útočník potřebuje. Bude to tak spíše o tom, abychom si sedli. Lidsky si sedíme všichni, teď si musíme sednout hokejově. Může to do sebe zapadnout hned, ale nemusí. Je to jen na nás, abychom pracovali. Já doufám, že to bude fungovat, že pomůžeme týmu a že se i Matěj bude cítit dobře a bude odvádět to, co se od něj tady očekává,“ přál si Chlapík.