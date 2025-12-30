Krásným sebevědomým zakončením zajistil Adam Jiříček českým juniorským hokejistům výhru nad Finskem 2:1 v prodloužení. Po přihrávce kapitána Petra Sikory se ocitl sám před brankářem Petterim Rimpinenem, prostrčil si hokejku mezi nohy a fintou zručných kanonýrů poslal puk v čase 63:39 do finské branky.
Takový gól jsem nikdy nedal, radoval se hrdina Jiříček
„Takový gól jsem nikdy nedal, takže jsem to zkusil poprvé. Dostal jsem puk seshora a byl jsem v pohybu, kdy se to nabízí. Takže jsem to zkusil a padlo to tam,“ uvedl Jiříček, jehož loni v prvním kole na 16. místě draftovalo do NHL St. Louis. V současnosti hraje v Brantfordu v OHL.
Přiznal, že vlastně ani neví, jak ho originální zakončení napadlo. „Když jsem odcházel z rozbruslení, tak jsem šel do kabiny, viděl tam puk, zkusil si to dát pod nohama a šlo to pod víko. Takže jsem si v hlavě řekl, že by to mohlo vyjít i v zápase. Jsem za to rád. Expert, který tohle dělá furt, je Adam Benák. Možná jsem to odkoukal i od něj,“ usmíval se mladší bratr beka Minnesoty Davida Jiříčka.
Překvapil nejen Rimpinena, ale i spoluhráče. „Měl jsem velkou radost. Viděl jsem, jak ke mně jeli všichni kluci a upřímně to podle mě moc nechápali a byli v šoku. Gól jako gól, máme vítězství. Čeká nás ale poslední důležité utkání ve skupině. Potom uvidíme, co bude,“ uvedl Jiříček směrem k souboji na Silvestra s Lotyšskem.
Češi o výhru v základní hrací době, která by je ponechala ve hře o prvenství ve skupině, přišli v čase 59:40. Finům, které se pokusí předstihnout na druhém místě, přichystali ve třetím utkání první ztrátu na turnaji.
„Věděli jsme, že je Finsko jedno z nejlépe strukturovaných mužstev na turnaji. Dobře jsme věděli, co budou hrát oni a co my. Celých šedesát minut jsme plnili naše role a díky tomu je nepustili k ničemu kromě toho gólu na konci. Škoda že to nevyšlo v základní části, ale nakonec jsme to uhráli alespoň na dva body,“ pochvaloval si devatenáctiletý odchovanec Plzně.
Odváděl se svými spoluhráči i dobrou defenzivní práci. „Snažím se být platný na obou stranách hřiště. Nějakým způsobem se na turnaji dostávám do hodně bloků. Celkem to bolí, ale je to moje práce. Snažím se pomoct gólmanovi a ten mě za to má rád. Týmu v tom pomáhám a budu v tom pokračovat,“ dodal Jiříček.