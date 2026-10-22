České hokejistky ze zámoří začaly společnou přípravu před MS

České hokejové reprezentantky působící v zámořské soutěži PWHL zahájily v Praze společnou přípravu před závěrečným turnajem Euro Hockey Tour a následným mistrovstvím světa v Dánsku. Šampionát se bude konat oproti dřívějším dubnovým termínům poprvé v listopadu, aby vyhovoval kalendáři severoamerické ligy. Přímé přenosy odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
„Mám kolem toho takové smíšené pocity. Je fajn, že nebudeme mít přerušovanou sezonu v PWHL, protože letos byla olympiáda poměrně náročná. Na druhou stranu spočítám na prstech, kolik jsem měla týmových tréninků. To taky není úplně fajn před mistrovstvím světa,“ řekla novinářům útočnice Kristýna Kaltounková. „Bojím se, aby z toho nevznikla nějaká zranění. Bude to s tím, jak se hraje za sebou, poměrně náročné. Ale nemusím cestovat uprostřed sezony a teď tady ještě můžu být s rodinou. Asi uvidíme po mistrovství, až budeme mít tu první zkušenost,“ uvedla loňská jednička draftu PWHL.
Hráčka New York Sirens přivítala, že si mohla zatrénovat s dalšími reprezentantkami předtím, než začne příprava celého týmu. „Takhle, jak jsme byly v pěti nebo v kolika, už je to fajn. Když můžete dělat cvičení dva na jednoho, nahrát si a zkusit si zápasové situace,“ prohlásila Kaltounková k tréninku ve strašnické hale Icerink.
„Naštěstí mám skvělý vztah s Martinem Holým, který tady dělá provozního zimáku. Buď chodím sama, nebo pozvu Anetu Tejralovou, občas s námi jdou kluci z Univerzity Karlovy. Snažím se vždycky sehnat co nejvíc lidí, protože samotnou mě to už moc nebaví. Hrajete týmový sport a najednou pět měsíců máte hrát sami,“ popsala Kaltounková těžkosti přípravy přes léto a v době, když už se v Evropě hrají soutěže.
„Máme výhodu, že nám tady dovolují trénovat s reprezentací ještě před kempem. Chodila jsem na led s Kristýnou. Plus je, že jsme dělaly skills, na což během sezony není tolik času. Ale v šesti, jako jsme byly teď, to dává větší smysl,“ prohlásila Tejralová.
V širší nominaci výběru kouče Briana Idalského je osm hráček z PWHL. Vedle Kaltounkové jsou to obránkyně Noemi Neubauerová s Anetou Tejralovou ze Seattlu, Daniela Pejšová ze San Jose a útočnice Klára Hymlárová z Minnesoty, Natálie Mlýnková ze San Jose, Kateřina Mrázová z Ottawy a Tereza Vanišová z Vancouveru. A potřebují se dostat do ideální formy.
„Máme i spoustu hráček, které hrají na univerzitě a nejvyšší evropské soutěže. Není to tak, že bychom spoléhali jen na hráčky z PWHL, ale samozřejmě ta kvalita, kterou přinášejí, jde vidět,“ uvedl asistent trenéra Ivo Mocek.