České Budějovice hostí předposlední turnaj EHT, národní tým změří síly s Finskem

Reprezentaci pod vedením trenéra Radima Rulíka čeká další fáze přípravy před mistrovstvím světa. V rámci seriálu Euro Hockey Tour (EHT) se představí v Českých Budějovicích na domácím turnaji společně s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Přímý přenos prvního utkání Finsko – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 17:30.
Rulík má aktuálně v kádru pro České hry tři gólmany a pět kompletních formací. Plánuje, že dvě z nich odehrají tři zápasy, tři pak zasáhnou do dvou duelů. „Pokud budou všichni zdraví a nedojde k nějakému zranění či nemoci, bude to takhle,“ uvedl Rulík.
Nepřehlédnutelná by na ledě měla být útočná trojice, v níž trenéři dali k sobě obrovité Adama Klapku s Jaroslavem Chmelařem. Jako třetí je doplňuje Matyáš Melovský.
„Jsou to mladí kluci, takže od nich očekávám chuť do hry, elán, obrovské nasazení, výborný pohyb, fyzický hokej, dohrávání soupeřů. Nemáme to postavené na tom, že by někdo měl rozhodovat a někdo nerozhodovat. Určitě to bereme tak, že by to mělo být oživení,“ řekl Rulík.
Kouč finského výběru Antti Pennanen má v osmadvacetičlenném kádru čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL. Seveřané jsou po dvou turnajích EHT třetí a mají stejně jako poslední Švýcaři pět bodů. Na druhé Čechy ztrácejí čtyři body.
Program vysílání Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích
Program vysílání Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích
Čtvrtek 30. 4., 17:30 Finsko – Česko (ČT sport a ČT sport Plus).
Sobota 2. 5., 12:00 Švýcarsko – Finsko (ČT sport Plus).
Sobota 2. 5., 15:30 Česko – Švédsko (ČT sport a ČT sport Plus).
Neděle 3. 5., 12:00 Švédsko – Finsko (ČT sport Plus).
Neděle 3. 5., 15:30 Česko – Švýcarsko (ČT sport a ČT sport Plus).
„Samozřejmě známe předpokládané sestavy. Ale každý tým teď nekouká na soupeře, ale kouká na sebe, aby se dobře připravil směrem k mistrovství světa. Ukážeme si Finy, ukážeme si, co hrají a na co se připravit, ale důraz a priorita je koukat na svoji hru a posouvat ji,“ řekl jeden z Rulíkových asistentů Jiří Kalous.
Češi dobře vědí, co mohou od soupeře čekat. „Finové nás nepřekvapí v tom, jak budou bruslit. Mají to zaryté pod kůží. Jsou brusliví, agresivní, nepříjemní v osobních soubojích. Mají důraz na obou stranách hřiště. To znamená předbrankové prostory, které hodně rozhodují zápasy, pokud pominu přesilovky a oslabení. Tam jsou velmi nepříjemní,“ uvedl Kalous.
„Finové hrají hodně i signály – po buly, mají i ofenzivní signály, na to si musíme dát určitě pozor. A hodně zapojují beky, pro naše útočníky tak bude zásadní znova dostat pod kůži to, aby četli hru v našem obranném pásmu a abychom na ni dokázali správně reagovat,“ doplnil Kalous.
Ve dvou vzájemných zápasech během sezony si oba celky připsaly po jedné výhře. Na Finských hrách se radovali domácí hokejisté po výhře 4:2, v prosinci na Švýcarských hrách Češi po výsledku 3:1.
V sobotu se národní tým utká se Švédy a v neděli nastoupí proti Švýcarům, vždy od 16 hodin. Po turnaji zástupci reprezentace oznámí další změny ve složení týmu. K dispozici budou trenérům už i finalisté extraligy z Pardubic či Třince.
„Domluvili jsme se, že si na to sedneme a projedeme si všechna jména, o kterých jsme uvažovali. Po našem mítinku pak generální manažer osloví vytipované hráče a řekneme si kdy, co a jak,“ uvedl Kalous.