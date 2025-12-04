Karel Vejmelka v NHL exceloval. Český brankář si připsal čisté konto a sledoval, jak jeho Utah deklasoval 7:0 Anaheim, pro který to byla nejtěžší porážka v historii. Po utkání byl vyhlášen hlavní hvězdou večera. Velkou roli sehrál také Jakub Dobeš – byl součástí úspěchu svého Montrealu, který po nájezdech porazil Winnipeg 3:2. Český gólman byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Uspěl také Dallas s Radkem Faksou, který porazil New Jersey 3:0.
Výhry českých gólmanů. Vejmelka má čisté konto, Dobeš slavil po nájezdech
Dobeš čelil 31 střelám, ze kterých inkasoval dvakrát a připsal si devátou výhru v aktuálním ročníku NHL. Čtyřiadvacetiletého gólmana poprvé překonal v závěru úvodní dvacetiminutovky Mark Scheifele, jenž otevřel skóre.
V polovině zápasu srovnal z přesilovky Juraj Slafkovský. Rodák z Ostravy inkasoval podruhé a naposledy v 32. minutě, kdy ho prostřelil Kyle Connor. I na tuto branku našli domácí Canadiens odpověď, poosmé v sezoně se trefil Oliver Kapanen.
V základní hrací době už se diváci další branky nedočkali. V prodloužení byl aktivnější Montreal, vytvořil si několik nebezpečných příležitostí, ale skórovat nedokázal, a tak musely rozhodnout samostatné nájezdy.
Canadiens zajistil bod navíc Cole Caufield, který se v první sérii prosadil pohotovou střelou mezi nohy. Dobeš pak vychytal všechny tři hráče Jets. Montreal vyhrál po dvou předchozích porážkách a ve Východní konferenci má stejně bodů jako šestý Pittsburgh a osmí Islanders.
Vejmelka se stal druhým českým gólmanem, který v této sezoně udržel v zámořské lize nulu. V listopadu se to povedlo Davidu Rittichovi z New York Islanders. V Anaheimu nastoupil třebíčský rodák v tomto ročníku do 21. zápasu a vychytal jedenácté vítězství. Vedle něj se v zápase blýskl i německý útočník John-Jason Peterka, který zaznamenal po dvou gólech a asistencích. Mammoth ukončili sérii čtyř porážek a poskočili na sedmé místo v Západní konferenci.
Za Anaheim odehrál téměř 15 minut kapitán Radko Gudas a připsal si čtyři hity, Vejmelka mu zlikvidoval dvě střely. Při absenci českého dua Lukáš Dostál, Petr Mrázek se do brankoviště Ducks postavil Fin Ville Husso, po druhé třetině a čtyřech inkasovaných gólech ho vystřídal Vjačeslav Butejec. Třiadvacetiletý Rus při debutu v NHL kapituloval už za 101 sekund a celkem dostal tři góly z 13 střel.
„Na konci utkání už jsme hráli pro Vejmelku, abychom mu pomohli udržet čistý štít. Zasloužil si to za to, co pro mužstvo obecně znamená. A tak útočníci blokovali střely stejně jako obránci. Každý, kdo byl v dráze střely, ji zblokoval. To je důkaz skvělé týmové mentality,“ řekl obránce Utahu Ian Cole, který v zápase zaznamenal po jednom gólu a asistenci.
Dallas neodjel s prázdnou ze soupeřova ledu už ve dvanáctém utkání v řadě, tentokrát si druhý tým ligy poradil s New Jersey 3:0. Stars rozhodli ve druhé třetině, kdy dali góly finský obránce Miro Heiskanen a ostrostřelec Jason Robertson. Největší hvězdou utkání byl ovšem šestadvacetiletý brankář Jake Oettinger, který pokryl všech 30 střel a připsal si druhé čisté konto v ročníku.
Faksa strávil na ledě téměř 13 a půl minuty a připsal si dvě zblokované střely. Odehrál o šest sekund víc než jeho krajan Palát za Devils. New Jersey prohrálo potřetí za sebou.
Výsledky:
New Jersey – Dallas 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 32. Heiskanen, 38. J. Robertson, 48. Rantanen. Střely na branku: 30:28. Diváci: 15 805. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Heiskanen, 3. Lindell (všichni Dallas).
Philadelphia – Buffalo 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Branky: 9. Konecny, 10. Zegras, 10. Brink, 22. Cates, 33. Tippett – 5. Zucker, 32. Byram. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17 116. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Zegras, 3. Couturier (všichni Philadelphia).
Montreal – Winnipeg 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 30. Slafkovský, 35. O. Kapanen, rozhodující sam. nájezd Caufield –19. Scheifele, 32. Connor. Střely na branku: 31:31. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 64:51 minut, z 31 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov, 3. Dobeš (všichni Montreal).
Anaheim – Utah 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Branky: 35. a 51. Peterka, 6. Crouse, 11. Guenther, 26. Cole, 42. O'Brien, 53. Keller. Střely na branku: 27:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 27 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 15 000. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Peterka, 3. Keller (všichni Utah).
San Jose – Washington 1:7 (0:4, 0:2, 1:1) Branky: 53. Regenda – 9. a 23. Ovečkin, 14. a 42. Leonard, 11. Milano, 18. Duhaime, 40. D. Strome. Střely na branku: 23:30. Diváci: 15 466. Hvězdy zápasu: 1. Leonard, 2. Ovečkin, 3. Lindgren (všichni Washington).