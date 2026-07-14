Blümel se vrací do extraligy, upsal se Spartě

Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blümel, jenž strávil poslední čtyři sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. S Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu čtyřletou smlouvu. K týmu vedenému novým koučem Patrikem Augustou se Blümel připojí při prvním tréninku na ledě koncem července.
„Sparta patří dlouhodobě mezi nejlepší kluby v lize, což se mi hodně líbilo. Hodně jsme řešili i moji roli v týmu a nakonec z toho vyšlo, že právě tady mi to bude sedět nejvíc,“ řekl Blümel k příchodu do ambiciózního pražského klubu.
„Je to vynikající a rychlý útočník s výbornou střelou, typ hráče, který nám v týmu částečně chyběl. Věříme, že díky své povaze a pracovní morálce mezi nás skvěle zapadne. Jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo získat na následující čtyři sezony,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.
Šestadvacetiletý Blümel má za sebou další povedenou sezonu v nižší AHL. Na farmě Bostonu v Providence odehrál 58 utkání a připsal si 52 bodů za 21 gólů a 31 asistencí.
Byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem a třetím nejlepším střelcem mužstva. Ve čtyřech bitvách play-off dvakrát skóroval. Za první tým Bruins ale odehrál pouze čtyři zápasy.
Následně posílil národní tým na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, které bylo jeho třetím šampionátem v kariéře. V sedmi vystoupeních zaznamenal držitel bronzu z MS 2022 dvě branky a stejný počet nahrávek.
Do NHL se marně snažil táborský rodák prosadit natrvalo už i během předchozích tří sezon v Dallasu. Za první tým Stars odehrál 100. hráč draftu 2019 v součtu jen 13 zápasů, v nichž dal dva góly. Loni v létě podepsal s Bruins roční jednocestný kontrakt na 875 000 dolarů.
V AHL má odchovanec Pardubic Blümel výbornou bilanci takřka bodu na utkání. Za 255 duelů zaznamenal 230 bodů díky 110 gólům a 120 přihrávkám. Ve 31 zápasech play-off si připsal 28 bodů (14+14).
V předminulé sezoně se stal v dresu Texasu s 39 brankami z 67 zápasů nejlepším střelcem nižší zámořské soutěže a získal Willie Marshall Award. Trofej udělovanou od sezony 2003/04 získal jako první Čech.
„V Americe dlouhodobě potvrzoval své kvality a jsme přesvědčeni, že nám pomůže posunout tým zase o krok dál. Právě na hráčích tohoto typu chceme stavět a do určité míry kolem nich tým formovat. Počítáme s tím, že na ledě dostane výrazný prostor. Pevně věříme, že se mu ve Spartě bude líbit a naplno ukáže, jak výjimečný hokejista to je,“ prohlásil Divíšek.
V domácí nejvyšší soutěži hrál Blümel dosud výhradně za Pardubice. Za Dynamo odehrál 142 utkání s bilancí 65 bodů za 35 gólů a 30 asistencí.
Ofenziva Sparty v něm získala druhou výraznou posilu pro příští sezonu. Zkraje května uzavřeli Pražané, kteří od roku 2007 marně usilují o extraligový titul, kontrakt s Jiřím Sekáčem.