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ŽIVĚBaník Sokolov – Slavia Praha 1:2


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Baník Sokolov – Slavia Praha
Zdroj: ČT sport

Program Maxa ligy pokračuje dalším duelem. Utkávají se dva týmy z chvostu tabulky: poslední Sokolov hraje doma s předposlední Slavií Praha. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.

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