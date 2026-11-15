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Program Maxa ligy pokračuje dalším duelem. Utkávají se dva týmy z chvostu tabulky: poslední Sokolov hraje doma s předposlední Slavií Praha. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.
Program Maxa ligy pokračuje dalším duelem. Utkávají se dva týmy z chvostu tabulky: poslední Sokolov hraje doma s předposlední Slavií Praha. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.
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