Hokej

Kanada zveřejnila nominaci do Milána, nechybí v ní Celebrini nebo Marchand


31. 12. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Skvělá forma v NHL vynesla devatenáctiletému kanadskému útočníkovi Macklinovi Celebrinimu ze San Jose Sharks olympijskou nominaci. V týmu javorových listů je vedle známé šestice hráčů také například veterán Brad Marchand z Floridy Panthers.

Kanaďané budou 12. února v Miláně prvním soupeřem české reprezentace ve skupině A. V mužstvu je hned 19 hráčů, kteří se v únoru podíleli na vítězství na Turnaji čtyř národů.

Celebrinimu momentálně patří třetí místo v kanadském bodování celé NHL. Jednička loňského draftu se může stát nejmladším hráčem Kanady na turnajích pod pěti kruhy s účastí hvězd z NHL. Při úvodním duelu proti Česku mu bude 19 let a 244 dnů. Překoná obránce Drewa Doughtyho, který je v týmu i nyní. Ten na olympiádě v roce 2010 ve Vancouveru nastoupil ve věku 20 let a 70 dnů.

Jinak mají Kanaďané zkušený tým s věkovým průměrem přes 30,6 roku, jehož hráči odehráli téměř 16 a půl tisíce zápasů v základní části NHL. Šestnáct hráčů má na kontě dohromady 23 triumfů ve Stanleyově poháru.

Do olympijského výběru se dostal i sedmatřicetiletý Marchand, bývalý spoluhráč Davida Pastrňáka z Bostonu, který v posledním play-off výrazně pomohl Floridě k obhajobě Stanley Cupu.

V brankovišti dostali důvěru Jordan Binnington (St. Louis), Darcy Kuemper (Los Angeles) a Logan Thompson (Washington). Všichni tři mají ve sbírce Stanley Cup.

Od poloviny června, kdy musely všechny účastnické země nahlásit první šestici, měli jistotu nominace obránce Cale Makar z Colorada a útočníci Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton), Nathan MacKinnon (Colorado), Brayden Point (Tampa Bay) a Sam Reinhart (Florida).

Crosbymu bude při utkání proti českému týmu 38 let a 189 dnů. Stane se třetím osmatřicátníkem v kanadském dresu na OH s účastí hráčů NHL po útočníkovi Martinu St. Louisovi, jenž si zahrál ve věku 38 let a 250 dnů na olympiádě v roce 2014, a obránci Alu MacInnisovi (38 let a 228 dnů v roce 2002).

Právě Crosby s šestatřicetiletým Doughtym mají ve sbírce olympijská zlata z Vancouveru i Soči 2014. Zbývajících 23 hráčů výběru čeká olympijský debut.

„Uzavřít nominaci byl dlouhý a složitý proces, ale věříme, že jsme sestavili kvalitní tým a široký kádr plný šikovných hráčů, který může v Itálii bojovat o zlatou medaili,“ uvedl generální manažer Doug Armstrong. „Těšíme se na to, jak na nás budou všichni Kanaďané hrdí a uslyšíme, jak nás fanoušci povzbuzují při naší snaze vrátit Kanadě zlato,“ dodal Armstrong.

Kanaďané získali olympijské zlato naposledy v Soči 2014 při dosud poslední účasti hráčů z NHL. V Pchjongčchangu 2018 se radovali olympijští sportovci z Ruska a v únoru 2022 v Pekingu Finové. Kanadu ještě čekají ve skupině zápasy se Švýcarskem a Francií.

Nominace Kanady

Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis/NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles/NHL), Logan Thompson (Washington/NHL).

Obránci: Cale Makar, Devon Toews (oba Colorado/NHL), Drew Doughty (Los Angeles/NHL), Thomas Harley (Dallas/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Shea Theodore (Vegas/NHL).

Útočníci: Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay/NHL), Brad Marchand, Sam Reinhart (oba Florida/NHL), Mitchell Marner, Mark Stone (oba Vegas/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh/NHL), Bo Horvat (New York Islanders/NHL), Nathan MacKinnon (Colorado/NHL), Connor McDavid (Edmonton/NHL), Nick Suzuki (Montreal/NHL), Tom Wilson (Washington/NHL).

Čtěte také

Kanada ovládla Turnaj čtyř národů. Nemá to takovou cenu jako olympiáda, přiznal McDavid

21. 2. 2025

Kanada ovládla Turnaj čtyř národů. Nemá to takovou cenu jako olympiáda, přiznal McDavid
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.