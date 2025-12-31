Skvělá forma v NHL vynesla devatenáctiletému kanadskému útočníkovi Macklinovi Celebrinimu ze San Jose Sharks olympijskou nominaci. V týmu javorových listů je vedle známé šestice hráčů také například veterán Brad Marchand z Floridy Panthers.
Kanada zveřejnila nominaci do Milána, nechybí v ní Celebrini nebo Marchand
Kanaďané budou 12. února v Miláně prvním soupeřem české reprezentace ve skupině A. V mužstvu je hned 19 hráčů, kteří se v únoru podíleli na vítězství na Turnaji čtyř národů.
Celebrinimu momentálně patří třetí místo v kanadském bodování celé NHL. Jednička loňského draftu se může stát nejmladším hráčem Kanady na turnajích pod pěti kruhy s účastí hvězd z NHL. Při úvodním duelu proti Česku mu bude 19 let a 244 dnů. Překoná obránce Drewa Doughtyho, který je v týmu i nyní. Ten na olympiádě v roce 2010 ve Vancouveru nastoupil ve věku 20 let a 70 dnů.
Jinak mají Kanaďané zkušený tým s věkovým průměrem přes 30,6 roku, jehož hráči odehráli téměř 16 a půl tisíce zápasů v základní části NHL. Šestnáct hráčů má na kontě dohromady 23 triumfů ve Stanleyově poháru.
Do olympijského výběru se dostal i sedmatřicetiletý Marchand, bývalý spoluhráč Davida Pastrňáka z Bostonu, který v posledním play-off výrazně pomohl Floridě k obhajobě Stanley Cupu.
V brankovišti dostali důvěru Jordan Binnington (St. Louis), Darcy Kuemper (Los Angeles) a Logan Thompson (Washington). Všichni tři mají ve sbírce Stanley Cup.
Od poloviny června, kdy musely všechny účastnické země nahlásit první šestici, měli jistotu nominace obránce Cale Makar z Colorada a útočníci Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton), Nathan MacKinnon (Colorado), Brayden Point (Tampa Bay) a Sam Reinhart (Florida).
Crosbymu bude při utkání proti českému týmu 38 let a 189 dnů. Stane se třetím osmatřicátníkem v kanadském dresu na OH s účastí hráčů NHL po útočníkovi Martinu St. Louisovi, jenž si zahrál ve věku 38 let a 250 dnů na olympiádě v roce 2014, a obránci Alu MacInnisovi (38 let a 228 dnů v roce 2002).
Právě Crosby s šestatřicetiletým Doughtym mají ve sbírce olympijská zlata z Vancouveru i Soči 2014. Zbývajících 23 hráčů výběru čeká olympijský debut.
„Uzavřít nominaci byl dlouhý a složitý proces, ale věříme, že jsme sestavili kvalitní tým a široký kádr plný šikovných hráčů, který může v Itálii bojovat o zlatou medaili,“ uvedl generální manažer Doug Armstrong. „Těšíme se na to, jak na nás budou všichni Kanaďané hrdí a uslyšíme, jak nás fanoušci povzbuzují při naší snaze vrátit Kanadě zlato,“ dodal Armstrong.
Kanaďané získali olympijské zlato naposledy v Soči 2014 při dosud poslední účasti hráčů z NHL. V Pchjongčchangu 2018 se radovali olympijští sportovci z Ruska a v únoru 2022 v Pekingu Finové. Kanadu ještě čekají ve skupině zápasy se Švýcarskem a Francií.
Nominace Kanady
Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis/NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles/NHL), Logan Thompson (Washington/NHL).
Obránci: Cale Makar, Devon Toews (oba Colorado/NHL), Drew Doughty (Los Angeles/NHL), Thomas Harley (Dallas/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Colton Parayko (St. Louis/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Shea Theodore (Vegas/NHL).
Útočníci: Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay/NHL), Brad Marchand, Sam Reinhart (oba Florida/NHL), Mitchell Marner, Mark Stone (oba Vegas/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh/NHL), Bo Horvat (New York Islanders/NHL), Nathan MacKinnon (Colorado/NHL), Connor McDavid (Edmonton/NHL), Nick Suzuki (Montreal/NHL), Tom Wilson (Washington/NHL).