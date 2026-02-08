Čtvrtý zápas za sebou prohráli hokejisté Slavie, tentokrát s béčkem Pardubic 0:3. O vedení v první lize ale nepřišli, protože neuspěla ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové vítězné šňůře podlehla Sokolovu 1:3 a stejně jako třetí Kolín dál ztrácí dva body.
Lídr první ligy opět narazil, druhou Jihlavu přibrzdil Sokolov
Na stadionu v Chrudimi nastoupil v brance pardubického béčka Kanaďan Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL, a nepustil ani jednu z 37 slávistických střel. Čisté konto udržel také Miroslav Svoboda v utkání, v němž Vsetín zvítězil 3:0 nad Třebíčí.
Proti Jihlavě se zase zaskvěl sokolovský gólman Daniel Král, hosté ho poprvé překonali až šest minut před koncem. Dvakrát se trefil nejlepší střelec soutěže Radek Číp, v sezoně dal už 25 branek. Litoměřice vyhrály v Kolíně úvodní třetinu, nakonec ale třetímu celku tabulky podlehly 2:5 a připsaly si pátý nezdar v řadě.
Poslední Poruba se Zlínem ještě půl minuty před koncem třetí třetiny prohrávala, pak ale Tomáš Šoustal v přesilovce vyrovnal a druhý bod získali domácí v nájezdech. Za Zlín dvakrát skóroval bývalý reprezentační útočník Richard Jarůšek, který se v lednu vrátil z angažmá ve Skotsku.
Zlín se posunul na 12. místo. Poruba na předposlední Frýdek-Místek ztrácí tři body, konkurent jí ale může odskočit po pondělní dohrávce v Přerově.
Výsledky 46. kola 1. hokejové ligy:
Pardubice B – Slavia Praha 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 16. Štěpánek, 45. Chabada, 56. Herčík. Rozhodčí: Mrkva, Valenta – Bohuněk, Tvrdý. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 470.
Sokolov – Jihlava 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Branky: 17. a 52. Číp, 5. Kupčo – 55. Harkabus. Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Pěkný, Roischel. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 596.
Kolín – Litoměřice 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky: 6. a 60. Štohanzl, 25. Veselý, 29. P. Moravec, 50. P. Musil – 1. a 8. Žovinec. Rozhodčí: Barek, Grygera – Polák, Rakušan. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:0. Diváci: 1721.
Vsetín – Třebíč 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky: 14. a 37. Matějček, 58. Šmerha. Rozhodčí: Micka, Zeliska – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 2288.
Přerov – Tábor 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 30. Lundgren, 58. Fronk – 22. Valský. Rozhodčí: Gebauer, Jechoutek – Komínek, Kráľ. Vyloučení: 2:8. Využití: 1:0. Diváci: 1028.
Poruba – Zlín 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 4. Kotala, 34. Toman, 60. Šoustal, rozhodující sam. nájezd Razgals – 35. a 51. Jarůšek, 15. Kordule. Rozhodčí: Pilný, Sýkora – Maštalíř, Brož. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 2034.