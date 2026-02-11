Bod z prohry s Kolínem po samostatných nájezdech 3:4 postačil pražské Slavii k tomu, aby i po 47. kole setrvala v čele tabulky první hokejové ligy. Jihlava naopak promarnila příležitost k návratu na první místo a prohrála doma 1:4 s B-týmem Pardubic.
Slavia se navzdory prohře s Kolínem udržela v čele první ligy
Kolín do třetí třetiny vstupoval s vedením 3:2 díky hattricku Jana Veselého a přibližoval se k překvapivému sesazení Slavie z prvního místa. Pražané však zvládli zásluhou Jakea Griciuse vyrovnat. V nájezdech dlouho kralovali brankáři, jediný gól dal v sedmé sérii kolínský Pavel Musil a připravil Pražanům pátou prohru za sebou. Středočeši se tak posunuli na druhé místo a na lídra ztrácejí bod.
Jihlavská Dukla doma prohrála s Pardubicemi B a v tabulce klesla na třetí pozici se ztrátou dvou bodů na druhý Kolín. Východočeši si polepšili v boji o šestou příčku, zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Jsou šestí se stejným počtem bodů, jako má sedmý Tábor.
Sokolov prohrál 4:7 s Frýdkem-Místkem. Vítězové se přiblížili play-off, na desátý Přerov ztrácejí bod. Přerovští Zubři si připsali sedmou porážku z posledních osmi zápasů, i když ve Zlíně dokázali dohnat třígólové manko. V prodloužení se však prosadil domácí Petr Holík.
Litoměřice po pěti prohrách zvítězily 4:3 po samostatných nájezdech nad Vsetínem. Severočeši tak stáhli náskok čtvrtých Valachů na čtyři body. V nájezdech rozhodl domácí Jan Kern.
Tábor porazil Chomutov 3:0. Piráti tak nenavázali na úspěšný konec ledna a na třinácté pozici mají náskok pěti bodů před poslední Porubou, která prohrála 0:1 s Třebíčí.
Výsledky 47. kola první hokejové ligy
Zlín – Přerov 4:3 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 – 1:0)
Branky: 1. Heš, 20. Rachůnek, 24. Kordule, 64. Holík – 24. Ministr, 39. Fronk, 48. Černý. Rozhodčí: Kostourek, Schenel – Vašíček, Pěkný. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 1836.
Jihlava – Pardubice B 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 52. Burkov – 40. a 59. Herčík, 37. Chabada, 44. Žálčík. Rozhodčí: Zavřel, Sýkora – Kráľ, Komínek. Vyloučení: 5:5, navíc Menšík 2x5 min. a do konce utkání – Kaplan 5 min., Kaut do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4414.
Tábor – Chomutov 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky: 16. Červený, 19. Kříž, 21. Hruška. Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Rakušan, Augusta. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 2237.
Třebíč – Poruba 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 37. Ondráček. Rozhodčí: Wagner, Šico – Polák, Teršíp. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 502.
Sokolov – Frýdek-Místek 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)
Branky: 16. Lindelöf, 21. Osmík, 43. Csamango, 59. Kupčo – 4. Kofroň, 17. Cedzo, 22. Svačina, 27. Ostřížek, 35. Urbanec, 40. Volas, 58. Sikora. Rozhodčí: Micka, Grygera – Baxa, Maňák. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 413.
Slavia Praha – Kolín 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 – 0:0)
Branky: 6. Berka, 36. Kružík, 47. Gricius – 22., 38. a 40. Veselý, rozhodující sam. nájezd Musil. Rozhodčí: Bernat, Gebauer – Bartoň, Zídek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 867.
Litoměřice – Vsetín 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 14. Bareš, 29. Vitouch, 54. Costa, rozhodující sam. nájezd Kern – 5. Klhůfek, 17. Novák, 24. Dvořáček. Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Kokrment, Dědek. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. V oslabení 1:0. Diváci: 829.