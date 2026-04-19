Zubří vyrovnalo semifinále s Karvinou, rozhodne pátý zápas

Zdálo se, že už jsou bez šance, ale opak je pravdou. Házenkáři Zubří porazili mistrovskou Karvinou i v druhém utkání před svými fanoušky a po výhře 32:24 vyrovnali stav semifinálové série extraligy na 2:2. Rozhodující pátý zápas se bude hrát ve středu v Karviné, která bojovala o titul v posledních sedmi ročnících a útočí na mistrovský hattrick.
Hráči Zubří v neděli stejně jako v sobotu nepustili Karvinou ani jednou do vedení. Vítěz základní části se v druhém poločasu přiblížil maximálně na rozdíl jednoho gólu, ale definitivní naději na zvrat mu nejspíš vzalo vyloučení Vojtěcha Patzela krátce po polovině druhé půle.
„Tam se to zlomilo, protože pak už jsme to museli tahat na tři spojky a už jsme nemohli tolik točit,“ řekl karvinský Patrik Fulnek.
Jeho tým rozjel sérii dvěma výhrami, ale zatím mečbol nevyužil a ocitl se na hraně vyřazení.
„Věděli jsme, že tu bude peklo, potvrdilo se to. Atmosféra domácích hal je důležitá. Doma jsme to urvali my, tady to urvalo Zubří. Myslím, že v obou těch zápasech byli lepším týmem, takže zaslouženě vyhráli. Ale jde to k nám, rozhodne pátý zápas. Je to derby, jak má být,“ uvedl autor tří branek Baníku.
Zubří v nedělním utkání táhl jeho nejzkušenější hráč Jakub Hrstka, který nastřílel deset gólů.
„Řekli jsme si, že musíme navázat na výkon, který jsme předvedli včera, a to se nám i díky neskutečné podpoře fanoušků povedlo. Dali jsme si jasný cíl, že to chceme vrátit ve středu do Karviné, což se podařilo. Je to 2:2, můžeme tam jet relativně s chladnou hlavou. Nehrajeme doma, ten krok musí udělat Karviná. Je to poslední zápas a tam i kdybychom měli umřít, tak do toho dáme všechno,“ uvedl šestatřicetiletý křídelní hráč.
Ve finále už čeká vicemistr z Plzně, jenž ukončil semifinálovou sérii s Duklou ve čtyřech zápasech v sobotu.