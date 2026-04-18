Dukla házenkáře Plzně v semifinále extraligy nezastavila, Zubří porazilo Karvinou

Do dvanáctého finále extraligy za sebou postoupili házenkáři Plzně. Ve čtvrtém utkání semifinále s Duklou zvítězil Talent tým v Praze 27:24 a sérii vyhrál 3:1 na zápasy. Ve druhé sérii poprvé zvítězili hráči Zubří, kteří ve své hale porazili Karvinou 38:27 a prohrávají 1:2 na zápasy.
Po pátečním dramatu, které vyvrcholilo sedmičkovým rozstřelem, sehrála mužstva v repríze loňského semifinále další vyrovnané utkání. Většinu zápasu měla navrch Dukla, nevypracovala si ale náskok větší než tři góly.
Naposledy Pražané vedli krátce před polovinou druhého poločasu 19:18. Pak však vicemistři čtyřmi brankami, z nichž tři vstřelil Milan Škvařil, skóre otočili a na rozdíl od předchozího duelu už Dukle srovnat nedovolili.
Plzeň je ve finále nepřetržitě od sezony 2013/14. V minulých dvou letech se musela sklonit před Karvinou, jež dnes mohla po dvou domácích výhrách ukončit sérii v Zubří. Domácí ale favorizované hosty nepustili ani jednou do vedení a postupně si budovali náskok, díky němuž prodloužili sérii. Karviná se v druhém poločasu přiblížila Zubří maximálně na rozdíl dvou branek. Závěr už byl v režii domácích, v jejichž dresu nastřílel 10 gólů Marek Pšenica.
Čtvrtý duel se hraje opět v Zubří v neděli.
Výsledky extraligy házenkářů
Semifinále play-off házenkářské extraligy mužů:
Dukla Praha – Talent tým Plzeňského kraje 24:27 (13:10)
Nejvíce branek: Krušberský 7, Josef 6 – J. Douda 7/3, O. Šafránek a Bláha po 4. Konečný stav série: 1:3.
Zubří – Karviná 38:27 (19:14) Nejvíce branek: Pšenica 10, Hrstka 7/6, Mořkovský 6 – Harabiš 7/4, Fulnek 6, Blyzňuk 4. Stav série: 1:2.
O 5. až 8. místo – odveta:
Lovosice – Frýdek-Místek 27:22 (13:10) Nejvíce branek: Chotěborský 10/6, Říha 4, Chajan 3 – Škopek, Gřešek a Ondrušík po 4. První zápas 36:31, o 5. místo budou hrát Lovosice.
Play-out – 4. kolo:
Strakonice – Jičín 30:29 (13:16) Nejvíce branek: M. Nejdl 8, Zdychynec 5, Bernhard a Němec po 5/2 – A. Dolejší 7/5, Doškář a M. Hájek po 5.