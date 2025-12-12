Házená

Souboj neporažených ve finále MS házenkářek. Němky vyzvou dominantní Norky


Osm zápasů, osm vítězství. Německé a norské házenkářky dominují na mistrovství světa a rozdají si to proti sobě o titul. Spolupořadatelky šampionátu z Německa přehrály Francouzky 29:23. Potřetí za sebou budou hrát o světové zlato Norky, které jasně přehrály Nizozemsko, které hostí final four turnaje, výsledkem 35:25. Finále sledujte v neděli od 17:25 na ČT sport.

Norky coby úřadující mistryně Evropy a olympijské šampionky budou usilovat o sjednocení tří nejcennějších titulů. Proti domácímu týmu v Rotterdamu první poločas 18:14 a ve druhém svůj náskok ještě zvýraznily.

Pak sice dovolily před bouřícím publikem Nizozemsku snížit zpátky na rozdíl čtyř gólů, v koncovce ale opět odskočily. Proti Německu si zahrají o pátý titul z MS v historii.

Německé házenkářky postoupily poprvé od roku 1993 do finále mistrovství světa. Mají jistou první medaili od roku 2007, kdy vybojovaly bronz. V duelu s Francií ho za vítěznou odvetou za loňské čtvrtfinále na olympijských hrách táhla kapitánka Antje Döllová, která nastřílela devět branek z deseti střeleckých pokusů.

Mistrovství světa házenkářek v Rotterdamu – semifinále:

  • Německo – Francie 29:23 (15:12)
  • Norsko – Nizozemsko 35:25 (18:14)

