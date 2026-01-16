Házená

Slovinci s Černohorci vytvořili rekord ME házenkářů, Faeřané obrali Švýcarsko


před 2 hhodinami

O nový rekord v historii mistrovství Evropy házenkářů se dnes 81 góly postarali Slovinci a Černohorci, kteří dramatický zápas těsně prohráli. Slovinci zahájili základní skupinu D v Oslu vítězstvím 41:40. Faerské ostrovy překvapily remízou s 11. týmem loňského MS Švýcarskem.

Dosavadním rekordem bylo 77 branek v zápase Eura v roce 2016 mezi Běloruskem a Islandem, Bělorusové tehdy zvítězili také těsně 39:38.

Černohorskému týmu v přestřelce se Slovinci nepomohlo ani 11 tref Branka Vujoviče, jenž sedm sekund před koncem také výsledek pečetil.

Faeřané, jejichž dosud nejlepším výsledkem byla remíza s Norskem na předchozím šampionátu, vedli po výborném vstupu do druhého poločasu nad Švýcarskem už o šest branek 19:13.

Poté ale vypadli z role, soupeř šňůrou osmi gólů otočil výsledek a až do závěru si udržoval drobný náskok. Historicky druhý bod z Eura vystřelil Seveřanům tři sekundy před koncem Vilhelm Poulsen.

2 minuty
Portugalská kreativita v zakončení
Zdroj: ČT sport

Výsledky ME házenkářů

Skupina B (Herning): Portugalsko – Rumunsko 40:34 (23:15), Dánsko – Severní Makedonie 36:24 (17:12).

Skupina D (Oslo): Slovinsko – Černá Hora 41:40 (19:18), Faerské ostrovy – Švýcarsko 28:28 (15:13).

Skupina F (Kristianstad): Island – Itálie 39:26 (21:12), Maďarsko – Polsko 29:21 (14:10).


