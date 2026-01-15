Házená

SESTŘIHPřekvapení se nestalo, Češi na úvod šampionátu padli s favorizovanou Francií


15. 1. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČT sport
5 minut
Sestřih utkání ME házenkářů Francie – Česko
Zdroj: ČT sport

Šokující start evropského šampionátu se nekonal. Čeští házenkáři sice dokázali v prvním utkání turnaje stáhnout rychlé šestibrankové manko z úvodu, nakonec ale obhájcům titulu z Francie podlehli 28:42. Španělé ustáli drama se Srbskem a zvítězili 29:27. Večerní duely Německa s Rakouskem a Norska s Ukrajinou sledujte od 20:25 na ČT sport Plus.

ME házenkářů

Přímé přenosy utkání sledujte zde

Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v úvodním duelu základní skupiny C v Oslu inkasovali od obhájců zlata prvních šest branek zápasu a po celý průběh pak ztráceli. Nejlepším českým střelcem byl se šesti góly debutant na velké akci Petr Široký, pětkrát skóroval Dominik Solák.

Ve druhém utkání na šampionátu nastoupí národní celek v sobotu proti domácímu Norsku a základní skupinu v Oslu zakončí v pondělí proti Ukrajině. Do další fáze projdou první dva týmy, české mužstvo si tak v dalším duelu už nemůže dovolit porážku.

Čtvrteční program vysílání ME házenkářů:

20:25 Německo – Rakousko (ČT sport Plus)
20:25 Norsko – Ukrajina (ČT sport Plus)

Národní tým přicestoval na šampionát s velmi omlazenou sestavou a v úvodu jako kdyby na něj dolehla tíha zápasu. Outsider začal nervózně, udělal několik technických chyb a Francouzi po pěti minutách odskočili do vedení 6:0.

Český celek se pak přece jen dostal do zápasu. Týmu se dařila hra bez brankáře a střelecky se v úvodu několikrát prosadil Solák. Francouzi v 17. minutě po střele do odkryté branky získali už osmigólový náskok, české mužstvo ale odpovědělo sérií čtyř tref.

2 minuty
Široký: Byli jsme jak opaření. Musíme to ale hodit za hlavu
Zdroj: ČT sport

V tu chvíli už hrálo bez jednoho z pivotů, Užek po zákroku do soupeřova obličeje inkasoval od rozhodčích červenou kartu. Český celek ve zbytku poločasu držel krok a do kabin šel s šestibrankovou ztrátou (14:20).

Po změně stran se nicméně ještě více projevil velký rozdíl v kvalitě obou celků. Obhájci zlata lehce pronikali stále unavenější soupeřovou defenzivou a nakonec se dostali přes 40 gólů.

139 minut
Záznam utkání ME házenkářů Francie – Česko
Zdroj: ČT sport

Český tým dokonce inkasoval historicky nejvíce branek v jednom utkání, dosavadním negativním rekordem byla porážka 25:41 rovněž s Francií v roce 2014. Národní mužstvo dohrávalo druhý poločas bez jedné z opor, spojka Piroch odešel do šaten zřejmě s poraněným kotníkem.

Český celek se mistrovství Evropy účastní popáté za sebou, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Mužstvo na velké akci poprvé vede trenérská dvojice Brůna a Kubeš. Evropský šampionát podruhé v historii hostí trojice zemí, vedle Norska ještě Dánsko a Švédsko.

Výsledky ME házenkářů

Skupina A (Herning):
Španělsko – Srbsko 29:27 (19:15),

Skupina C (Oslo):
Francie – Česko 42:28 (20:14),

Související články

Házenkáři odcestují na ME bez Březiny a Mizery, z nominace vypadl i zraněný Reichl

12. 1. 2026

Házenkáři odcestují na ME bez Březiny a Mizery, z nominace vypadl i zraněný Reichl

Házenkáři v generálce na mistrovství Evropy vyhráli o gól v Rakousku

6. 1. 2026

Házenkáři v generálce na mistrovství Evropy vyhráli o gól v Rakousku
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.