Šokující start evropského šampionátu se nekonal. Čeští házenkáři sice dokázali v prvním utkání turnaje stáhnout rychlé šestibrankové manko z úvodu, nakonec ale obhájcům titulu z Francie podlehli 28:42. Španělé ustáli drama se Srbskem a zvítězili 29:27. Večerní duely Německa s Rakouskem a Norska s Ukrajinou sledujte od 20:25 na ČT sport Plus.
SESTŘIHPřekvapení se nestalo, Češi na úvod šampionátu padli s favorizovanou Francií
Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v úvodním duelu základní skupiny C v Oslu inkasovali od obhájců zlata prvních šest branek zápasu a po celý průběh pak ztráceli. Nejlepším českým střelcem byl se šesti góly debutant na velké akci Petr Široký, pětkrát skóroval Dominik Solák.
Ve druhém utkání na šampionátu nastoupí národní celek v sobotu proti domácímu Norsku a základní skupinu v Oslu zakončí v pondělí proti Ukrajině. Do další fáze projdou první dva týmy, české mužstvo si tak v dalším duelu už nemůže dovolit porážku.
Čtvrteční program vysílání ME házenkářů:
Čtvrteční program vysílání ME házenkářů:
20:25 Německo – Rakousko (ČT sport Plus)
20:25 Norsko – Ukrajina (ČT sport Plus)
Národní tým přicestoval na šampionát s velmi omlazenou sestavou a v úvodu jako kdyby na něj dolehla tíha zápasu. Outsider začal nervózně, udělal několik technických chyb a Francouzi po pěti minutách odskočili do vedení 6:0.
Český celek se pak přece jen dostal do zápasu. Týmu se dařila hra bez brankáře a střelecky se v úvodu několikrát prosadil Solák. Francouzi v 17. minutě po střele do odkryté branky získali už osmigólový náskok, české mužstvo ale odpovědělo sérií čtyř tref.
V tu chvíli už hrálo bez jednoho z pivotů, Užek po zákroku do soupeřova obličeje inkasoval od rozhodčích červenou kartu. Český celek ve zbytku poločasu držel krok a do kabin šel s šestibrankovou ztrátou (14:20).
Po změně stran se nicméně ještě více projevil velký rozdíl v kvalitě obou celků. Obhájci zlata lehce pronikali stále unavenější soupeřovou defenzivou a nakonec se dostali přes 40 gólů.
Český tým dokonce inkasoval historicky nejvíce branek v jednom utkání, dosavadním negativním rekordem byla porážka 25:41 rovněž s Francií v roce 2014. Národní mužstvo dohrávalo druhý poločas bez jedné z opor, spojka Piroch odešel do šaten zřejmě s poraněným kotníkem.
Český celek se mistrovství Evropy účastní popáté za sebou, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Mužstvo na velké akci poprvé vede trenérská dvojice Brůna a Kubeš. Evropský šampionát podruhé v historii hostí trojice zemí, vedle Norska ještě Dánsko a Švédsko.
Výsledky ME házenkářů
Výsledky ME házenkářů
Skupina A (Herning):
Španělsko – Srbsko 29:27 (19:15),
Skupina C (Oslo):
Francie – Česko 42:28 (20:14),