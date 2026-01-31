Nejtěžší možný soupeř stojí v cestě na další vrcholný turnaj. Čeští házenkáři se v kvalifikaci mistrovství světa utkají s Francií, která na loňském šampionátu získala bronz. Rozhodlo o tom losování ve Vídni. Kvalifikační dvojzápas se uskuteční v květnu, český tým začne doma. Závěrečný turnaj se bude hrát v lednu příštího roku v Německu.
Odveta zápasu na Euru. Házenkáři narazí v kvalifikaci MS na silnou Francii
Francie se na letošním evropském šampionátu, který v Dánsku vyvrcholí v neděli, překvapivě nevešla do nejlepší šestice. Turnaj přitom zahájila vysokou výhrou 42:28 nad českým výběrem. Přímo na MS vedle dánských obhájců titulu a pořádajícího Německa postoupily Chorvatsko, Island, Portugalsko a Švédsko.
Další týmy musely do kvalifikace, v níž se svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny ocitli mezi desítkou nenasazených. Na MS se pokusí dostat přes vysokého favorita, který na šampionátech získal už 13 medailí a s šesti zlaty, dvěma stříbry a pěti bronzy vévodí historickému pořadí.
Čeští reprezentanti se loni představili na mistrovství světa po deseti letech, v Dánsku obsadili 19. místo. Na letošním mistrovství Evropy nepostoupili ze základní skupiny, v níž vyhráli jeden zápas ze tří.