Novotná ovládla s Metami házenkářskou Ligu mistryň

Sabrina Novotná vyhrála s Metami Ligu mistryň. Při finálovém vítězství 31:29 proti Györu česká reprezentační brankářka kryla záda švédské jedničce Johanně Bundsenové. A když se dostala do branky, předvedla proti osmi střelám dva úspěšné zákroky.
Pětadvacetiletá Novotná se v závěru své první sezony v Metách podílela na prvním triumfu tohoto francouzského klubu v nejprestižnější evropské soutěži. Györu nevyšel útok na třetí titul za sebou a osmý od roku 2013.
Bývalá brankářka Kynžvartu Novotná je další českou vítězkou Ligy mistrů po třech letech. Mezi lety 2017–2023 triumfovala šestkrát za sebou Jana Knedlíková, nejprve třikrát v Györu a potom třikrát v Kristiansandu. V ročnících 2022 a 2023 se spolu s ní z trofeje v dresu norského týmu radovala i Markéta Jeřábková.