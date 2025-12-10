Házená

Nizozemky poslaly z MS domů Maďarky a budou hrát o medaile


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
1 minuta
Sestřih utkání Nizozemsko – Maďarsko
Zdroj: ČT sport

Jsou známy další semifinalistky mistrovství světa házenkářek. Po vítězství nad Maďarskem 28:23 si o medaile zahrají Nizozemky, jejichž dalšími soupeřkami budou Norky. O posledních semifinalistkách se rozhodne v duelu Dánska s Francií v přímém přenosu na ČT sport Plus.

Nizozemky, které měly utkání od první minuty pod kontrolou, si o medaile zahrají po šesti letech. Jejich posledním úspěchem je titul z roku 2019, před tím získaly bronz (2017) a stříbro (2015).

O zbývající volné místo v semifinále si večer ještě zahrají obhájkyně titulu z Francie a Dánsko.

Výsledky MS házenkářek

Nizozemsko – Maďarsko 28:23 (14:9),
21:00 Dánsko – Francie.

Související články

Němky budou po 22 letech hrát o medaile na MS, postoupilo i Norsko

9. 12. 2025

Němky budou po 22 letech hrát o medaile na MS, postoupilo i Norsko
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.