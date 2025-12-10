Jsou známy další semifinalistky mistrovství světa házenkářek. Po vítězství nad Maďarskem 28:23 si o medaile zahrají Nizozemky, jejichž dalšími soupeřkami budou Norky. O posledních semifinalistkách se rozhodne v duelu Dánska s Francií v přímém přenosu na ČT sport Plus.
Házená
Nizozemsko – Maďarsko 28:23 (14:9),
Nizozemky poslaly z MS domů Maďarky a budou hrát o medaile
Nizozemky, které měly utkání od první minuty pod kontrolou, si o medaile zahrají po šesti letech. Jejich posledním úspěchem je titul z roku 2019, před tím získaly bronz (2017) a stříbro (2015).
O zbývající volné místo v semifinále si večer ještě zahrají obhájkyně titulu z Francie a Dánsko.
Výsledky MS házenkářek
21:00 Dánsko – Francie.