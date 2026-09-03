ME házenkářek bude v prosinci hostit nová brněnská hala. Je to velká věc, říká prezident svazu

První akcí, která se odehraje v T-Areně, domkovském stánku hokejové Komety na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené. EURO 2026 se v nové multifunkční hale uskuteční od 4. do 8. prosince. Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech.
Před konáním šampionátu se ještě uskuteční zkoušky provozu. „Nemůžeme si dovolit rovnou tam pustit evropský šampionát, aniž bychom si byli jistí, že to proběhne v pořádku,“ poznamenala mluvčí haly Edita Smělíková.
V souvislosti s tím úzce spolupracují i s házenkářskými svazy. „Teď už se zabýváme například tím, jaké plochy budou polepené grafikou šampionátu, jsme v úzkém kontaktu,“ uvedla mluvčí haly Edita Smělíková.
„Je to pro nás samozřejmě velká věc jak organizačně, tak z hlediska očekávání. Chtěl bych poděkovat všem z haly i organizačního týmu za koordinaci a velmi efektivní spolupráci,“ řekl prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.