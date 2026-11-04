Házená

Házenkáři se museli strachovat. Izrael porazili o jediný gól


4. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Dramatický závěr utkání Česko – Izrael
Zdroj: ČT sport

Čeští házenkáři vstoupili vítězně do kvalifikace mistrovství Evropy. Nad Izraelem ovšem vyhráli překvapivě těsným rozdílem jediného gólu – 27:26.

Český tým do prvního utkání od květnového neúspěšného play-off o mistrovství světa proti Francii vstoupil dominantně. Favorit dal úvodní čtyři branky a teprve v páté minutě poprvé inkasoval. Pak si domácí vybrali první slabší chvilku v zápase a Izrael se dotáhl na rozdíl jednoho gólu. Závěrečnou část prvního poločasu ale Češi zvládli již lépe a také díky tříbrankové šňůře odskočili do vedení 15:10.

Po změně stran si pětigólový náskok dlouho udržovali a nic nenasvědčovalo pozdějšímu dramatu. Od 51. do 57. minuty však domácí celek střelecky mlčel a Izraelci, kteří dosud startovali na Euru jen v roce 2002, se nečekaně dotáhli na rozdíl jedné trefy.

Nahrávám video
Ohlasy utkání Česko – Izrael
Zdroj: ČT sport

Závěr poznamenala série vyloučení. Necelou minutu před koncem mohl ze sedmičky za stavu 27:26 definitivně rozhodnout Piroch, náhradního gólmana však nepřekonal. Dvojice srbských rozhodčích krátce předtím poslala český tým do čtyř, Izraelci ale ani ve dvojnásobné přesilovce poslední útok nezakončili a na senzační vyrovnání těsně nedosáhli.

V druhém utkání skupiny se národní celek v neděli představí v Bosně a Hercegovině, kde odehraje poslední letošní zápas. Zbylým soupeřem v kvalifikaci bude Slovinsko. Na šampionát v lednu 2028 postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem.

Česko – Izrael 27:26 (15:10)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička – Široký 2, Baumruk, Skopár 2, Piroch 9, J. Patzel 1, Štěrba, Reichl 1, Josef 3, Klíma 1, Nantl 1, Solák 7, Užek, Bláha, Blecha.

Nejvíce branek Izraele: Lumbroso 10, Cohen 6. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 6/4 – 4/2. Vyloučení: 6:5. Diváci: 1500.

Přečtěte si také

Brno hostí jednu ze skupin házenkářského ME. Cílem je jednoznačně postup, říká Novotná

Brno hostí jednu ze skupin házenkářského ME. Cílem je jednoznačně postup, říká Novotná
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.