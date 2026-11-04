Házenkáři se museli strachovat. Izrael porazili o jediný gól

Čeští házenkáři vstoupili vítězně do kvalifikace mistrovství Evropy. Nad Izraelem ovšem vyhráli překvapivě těsným rozdílem jediného gólu – 27:26.
Český tým do prvního utkání od květnového neúspěšného play-off o mistrovství světa proti Francii vstoupil dominantně. Favorit dal úvodní čtyři branky a teprve v páté minutě poprvé inkasoval. Pak si domácí vybrali první slabší chvilku v zápase a Izrael se dotáhl na rozdíl jednoho gólu. Závěrečnou část prvního poločasu ale Češi zvládli již lépe a také díky tříbrankové šňůře odskočili do vedení 15:10.
Po změně stran si pětigólový náskok dlouho udržovali a nic nenasvědčovalo pozdějšímu dramatu. Od 51. do 57. minuty však domácí celek střelecky mlčel a Izraelci, kteří dosud startovali na Euru jen v roce 2002, se nečekaně dotáhli na rozdíl jedné trefy.
Závěr poznamenala série vyloučení. Necelou minutu před koncem mohl ze sedmičky za stavu 27:26 definitivně rozhodnout Piroch, náhradního gólmana však nepřekonal. Dvojice srbských rozhodčích krátce předtím poslala český tým do čtyř, Izraelci ale ani ve dvojnásobné přesilovce poslední útok nezakončili a na senzační vyrovnání těsně nedosáhli.
V druhém utkání skupiny se národní celek v neděli představí v Bosně a Hercegovině, kde odehraje poslední letošní zápas. Zbylým soupeřem v kvalifikaci bude Slovinsko. Na šampionát v lednu 2028 postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem.
Česko – Izrael 27:26 (15:10)
Česko – Izrael 27:26 (15:10)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička – Široký 2, Baumruk, Skopár 2, Piroch 9, J. Patzel 1, Štěrba, Reichl 1, Josef 3, Klíma 1, Nantl 1, Solák 7, Užek, Bláha, Blecha.
Nejvíce branek Izraele: Lumbroso 10, Cohen 6. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 6/4 – 4/2. Vyloučení: 6:5. Diváci: 1500.