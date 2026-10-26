Brno hostí jednu ze skupin házenkářského ME. Cílem je jednoznačně postup, říká Novotná

Poprvé v samostatné historii bude Česko hostit velkou házenkářskou akci. Od 4. do 8. prosince se v nově otevřené brněnské aréně české reprezentantky utkají postupně s Nizozemskem, Chorvatskem a Rakouskem. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého cílí v domácím prostředí na postup do čtvrtfinálové skupiny, kterou hostí Katovice. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Česko bude velkou házenkářskou akci hostit po 36 letech. „Motivací bylo nejen přivést šampionát do Česka, ale také ukázat domácím fanouškům házenou v tom nejlepším světle,“ vysvětluje předseda házenkářského svazu Ondřej Zdráhala.
„Nejvíc se těším na atmosféru. Doufám, že do Brna přijede hodně fanoušků a podaří se naplnit halu, aby ta atmosféra hráčkám pomohla,“ říká spolukomentátorka ČT a bývalá kapitánka reprezentace Iveta Korešová.
Do závěrečného turnaje vstoupí Češky 4. prosince zápasem s Nizozemskem, v základní skupině se pak utkají ještě s Chorvatskem a Rakouskem. Do další fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky.
„Naším cílem je jednoznačně postup ze skupiny. Věřím, že náš výkon bude lepší než na posledním mistrovství světa a že fanouškům ukážeme, kam jsme se za ten rok posunuly,“ neskrývá ambice brankářka Sabrina Novotná.
Šampionát bude poprvé v historii pořádat pětice zemí, které nahradily původního hostitele Rusko, které o turnaj po invazi na Ukrajinu přišlo. „Netajím se tím, že pět zemí je moc. Lepší jsou maximálně dvě sousední, jinak je to velmi náročné na cestování,“ myslí si Korešová.
„Pro nás je to samozřejmě dobré, protože hrajeme doma a v případě postupu pojedeme do Katovic, tak to není tak hrozné. Ale třeba Dánky mají přelety mezi třemi zeměmi a jsou to favoritky turnaje. Na druhou stranu, kdyby nebylo tolik hostitelů, tak ta šance na domácí skupinu by byla menší,“ připouští Novotná.
Šampionát bude první akcí v nové brněnské multifunkční aréně. „Když jsem tam byl poprvé, tak to byla jen díra v zemi. Teď už jsou na místě sedačky a pro diváky a televizní štáby bude aréna stoprocentně připravená. Dodělávat se budou jen věci, které s pořádáním šampionátu nesouvisí,“ věří Zdráhala.
Program českých házenkářek v základní skupině ME
Program českých házenkářek v základní skupině ME
4. 12., 20:30 Nizozemsko – Česko
6. 12., 18:00 Česko – Chorvatsko
8. 12., 18:00 Rakousko – Česko