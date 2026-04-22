Karviná vyřadila Zubří a o titul si znovu zahraje s Plzní

Karvinští házenkáři porazili v rozhodujícím semifinálovém duelu Zubří 34:31 a budou hrát o extraligový titul. O něj se utkají s Plzní, kterou v minulých dvou finále porazili.
Ve vyrovnaném semifinále se tak potvrdila výhoda domácího prostředí. Vítěz základní části Karviná vyhrála první dva duely a získala mečbol, Zubří ale ovládlo oba zápasy před svými fanoušky a vynutilo si pátý duel.
V něm měla Karviná dlouho navrch, první poločas vyhrála o čtyři góly 18:14 a zhruba deset minut před koncem vedla o šest branek (29:23). Hostům se následně podařilo šňůrou pěti gólů přiblížit na nejtěsnější rozdíl jedné trefy, Baník se ale z neúspěšné pětiminutovky v oddechovém čase oklepal a odskočil do rozhodujícího náskoku.
Karviné pomohl návrat reprezentanta Jonáše Patzela, jenž se po zdravotních problémech představil na hřišti poprvé od října a vstřelil šest branek. „Vzniklo to docela spontánně, za poslední tři týdny jsem se začínal cítit dobře. Takže jsem se rozhodl, že kluci už toho mají fakt dost, takže bych jim rád pomohl, i kdyby to mělo být na pět minut. Vyzkoušel jsem si jeden trénink a domluvili jsme se, že to zkusím. Docela mi to tam padalo, jsem za to rád. A jsem rád, že jsme to zvládli před domácími fanoušky a jsme opět zaslouženě ve finále,“ řekl Patzel televizi SportyTV. Nejlepším střelcem zápasu byl s osmi góly jeho bratr Vojtěch.
Karviná s Plzní se utkávají ve finále od sezony 2017/18. Baník se radoval čtyřikrát, Talent tým třikrát. Série začne o víkendu dvěma zápasy v Karviné, do Plzně se přesune týden nato 2. května. Zubří čeká série o třetí místo s pražskou Duklou, jež obhajuje bronz z minulého ročníku.