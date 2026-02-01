Házená

ŽIVĚFinále ME házenkářů Dánsko – Německo. Bronz bere Chorvatsko


1. 2. 2026Aktualizovánopřed 47 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Finále ME házenkářů Dánsko – Německo
Zdroj: ČT sport

Bronzové medaile z evropského šampionátu si odvezou Chorvaté. V napínavém utkání o třetí místo porazili Islanďany 34:33, přestože ve druhém poločase vedli už o šest gólů. Ve finále se střetávají Dánové s Němci, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Island v druhém poločase prohrával až o šest branek, minutu před koncem ale Ómar Ingi Magnússon proměnil sedmimetrový hod a dvanáctým gólem v zápase snížil na 32:33. Chorvati ale z posledního útoku výhru pojistili a po šesti letech se vrátili na evropské stupně vítězů.

Chorvatsko slaví ze šampionátů sedmou medaili. Island marně usiloval o druhý cenný kov z ME, na kontě mu zůstal bronz z roku 2010.

Výsledky mistrovství Evropy házenkářů

O 3. místo:
Chorvatsko – Island 34:33 (17:14)
Nejvíce branek: Lučin 9, Načinovič 6, Martinovič 5 – Magnússon 12, G. Kristjánsson 6, Ríkhardsson 5.

