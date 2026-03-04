České házenkářky zvítězily v Turecku 34:26 a ve třetím utkání Euro Cupu si připsaly první vítězství. Zápas rozhodly už v úvodním poločase.
Házenkářky porazily v Euro Cupu Turecko
Favorizované svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy rozhodly zápas už v úvodním poločase, po němž vedly o sedm branek. Osmi góly se blýskla Eliška Desortová, sedmkrát skórovala Valerie Smetková. V sobotu ve Zlíně nastoupí národní tým proti Turecku k domácí odvetě.
V říjnu v úvodních dvou zápasech Euro Cupu Češky podlehly favorizovaným celkům Dánska a Maďarska. Pohár pro elitní reprezentace hrají poprvé díky tomu, že mají jako spolupořadatel již jistou účast na evropském šampionátu na konci roku a nemusejí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.
Euro Cupu se poprvé účastní osm zemí, které jsou rozdělené do dvou čtyřčlenných skupin. Do finálového turnaje postoupí vždy nejlepší dva celky. Skupinová fáze vyvrcholí v dubnu.
Český tým v prvním utkání od prosincového mistrovství světa postrádal ze zdravotních důvodů několik opor v čele s kapitánkou Veronikou Kafka Malou, i tak prakticky od samého začátku dominoval. Turkyně vedly jen jednou v zápase, a to 2:1, od stavu 3:3 pak už pevně diktoval tempo favorit.
Když se ve 22. minutě trefila z křídla Zachová, český celek poprvé v duelu odskočil na rozdíl sedmi gólů. Dařilo se Desortové se Smetkovou, které se v prvním poločase trefily shodně pětkrát.
I po změně stran hostující tým kontroloval průběh a v 46. minutě po brejku v podání Königové poprvé v zápase získal dvouciferné vedení. V závěru domácí hráčky už jen nepatrně snížily ztrátu.
Češky navázaly na zářijové vítězství ve vzájemném duelu, outsidera tehdy na přípravném turnaji v Chebu porazily 32:25. Turkyně potvrdily aktuální výsledkové trápení a připsaly si sedmnáctou porážku z posledních 18 utkání.