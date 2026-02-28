Házenkářky Mostu obhájily titul v Českém poháru

Házenkářky Mostu porazily ve finále Českého poháru Slavii Praha 32:30 a opět obhájily triumf. Soutěž ovládly pojedenácté a vylepšily rekord. Vloni se Černí andělé desátým ziskem trofeje odpoutali v čele statistiky právě od Slavie. Baník má Český pohár v držení nepřetržitě od roku 2017, zvítězil poosmé za sebou a za tu dobu ve finále porazil Slavii počtvrté.
Pražankám se v libeňské UNYP Areně nepodařilo navázat na lednovou interligovou výhru 30:25. Dlouho ale držely s českými šampionkami krok. V prvním poločase se přetahovaly oba týmy o těsné vedení, než se Severočeškám povedla před přestávkou čtyřbranková šňůra od stavu 15:16.
Po změně stran už Most vedení nepustil, slávistky se ale opakovaně přiblížily na rozdíl jediného gólu. Zhruba dvě minuty před koncem po zákroku brankářky Malé mohly dokonce vyrovnat na 31:31. Měly míč v držení a na útok se připravily při oddechovém čase, ale šanci jim vzápětí vzala chybná přihrávka a Baník to potrestal.
Na triumfu Mostu se sedmi góly podílela Markéta Šustáčková, podle níž vyrovnaný zápas rozhodly do velké míry zkušenosti. „V tom zlomovém momentě. Že jsme udržely nervy, a když se na nás dotahovaly na ten jeden gól, tak jsme to ustály a Slavia se nedostala do vedení,“ konstatovala reprezentační spojka, jež se z pohárové trofeje radovala vůbec poprvé v kariéře.
V pražském dresu dala o dvě branky víc Veronika Holečková. Její spoluhráčka Tereza Vostárková litovala, že slávistky nebyly schopny udržet v závěru prvního poločasu náskok. „Kdybychom to vlastními chybami nepokazily, tak by to mohlo vypadat úplně jinak. Jít do druhého poločasu s náskokem by bylo asi o něčem jiném. Tím, že jsme musely celý druhý poločas dohánět, tak nás to stálo hodně sil a nepodařilo se to,“ řekla autorka šesti branek. Slavia čeká na pohárový triumf od roku 2012.
Výsledky finále Českého poháru v házené
Most – Slavia Praha 32:30 (19:16)
Nejvíce branek: Šustáčková 7/2, Andrýsková 5, Jestříbková, Kroftová a Kostelná po 4 – Holečková 9/5, Vostárková 6/2, Schreibmeierová 4.