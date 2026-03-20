Házenkáři trápili Portugalce, ale nakonec prohráli

Po vítězství sahali čeští házenkáři v přípravném utkání v Portugalsku s tamní reprezentací, ale přesto prohráli 32:35. Tým trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v Tondele v prvním poločase vedl až o čtyři branky, favorit ale stav otočil. Nejlepšími českými střelci byli se sedmi góly Dominik Skopár a Tomáš Piroch. Utkání bylo pro reprezentaci generálkou na květnové play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Francii.
Český celek nastoupil k prvnímu zápasu od lednového mistrovství Evropy, kde neprošel ze základní skupiny. V Tondele postrádal některé zraněné hráče, přesto s pátým týmem z Eura držel krok.
Češi do zápasu lépe vstoupili, po sérii tří gólů otočili stav a nedlouho poté vedli už 10:6. Čtyřbrankový náskok měli v první půli ještě dvakrát, Portugalci pak ale zabrali a ještě do přestávky obrátili skóre na 18:17. Po změně stran si většinu času udržovali mírné vedení.
„Byl to zápas dvou týmů, které dnes byly v trochu nezvyklé sestavě. Oba jsou mladé. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli dobře. Dlouhou dobu jsme vedli, potom přišel zlom v utkání, soupeř začal hrát sedm proti šesti. To se nám nepodařilo zastavit, dostali jsme několik branek za sebou. Změnilo se momentum v zápase,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš.
„V druhém poločase se nám dařil přechod v druhé vlně, měli jsme tam několik hezkých situací. Celkové hodnocení je pozitivní, až na ten výsledek. Doufali jsme, že proti tomuhle týmu se nám podaří vyhrát. Byl to těsný zápas. Věci, které jsme si chtěli vyzkoušet, jsme vyzkoušeli. Můžeme se od toho odrazit dál. Dařilo se nám třeba na pivotu,“ doplnil Kubeš.
Český celek uzavře sezonu za necelý měsíc, kdy ho čeká dvojzápas baráže o světový šampionát proti vysoce favorizované Francii. Reprezentanti rozehrají play-off proti gigantovi 13. května doma v Brně, odveta bude na programu o čtyři dny později ve městě Orléans.
„Abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek proti Francii, musíme se připravit na fyzickou hru a maximální preciznost ve všech činnostech. Musíme fungovat v té nejvyšší přesnosti a rychlosti,“ podotkl Kubeš.