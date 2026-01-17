Čeští házenkáři se v dalším průběhu mistrovství Evropy budou muset kvůli zranění kotníku obejít bez jedné z hlavních opor Tomáše Pirocha. V týmu ho nahradí Martin Březina. Přímý přenos utkání s Norskem sledujte od 20:10 na ČT sport a ČT sport Plus.
Házenkáři přišli na ME o zraněného Pirocha, nahradí ho Březina
Spojku Lipska vyřadilo zranění kotníku z úvodního čtvrtečního zápasu s Francií, které se ukázalo jako vážnější. K týmu se v Oslu místo Pirocha už na dnešní večerní utkání s domácím Norskem připojí Martin Březina z pražské Dukly. Na webu o tom informoval český svaz.
Piroch si zranění přivodil na začátku druhého poločasu proti Francii. Při bránění nešťastně dopadl na nohu spoluhráče Jakuba Doudy a ošklivě si podvrtl kotník. Ze zápasu, v němž český celek utrpěl s obhájci zlata vysokou porážku 28:42, musel odstoupit.
Reprezentace ještě v pátek doufala, že by se Piroch mohl dát na další průběh šampionátu dohromady, lékařské vyšetření to ale vyloučilo. „Situace není veselá, Tomáš má zraněný kotník. Tento úraz jeho další působení na turnaji vylučuje,“ uvedl jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš.
Spolu s Michalem Brůnou se rozhodli dodatečně povolat Březinu. Čtyřiadvacetiletého hráče čeká mezi dospělými premiéra na velké akci, do původní nominace se hráč Dukly těsně nevešel při posledním zužování kádru před mistrovstvím. Absolvoval přípravný kemp v Zubří i v Brně.
„Věřím, že do týmu přinese skvělou energii, sílu a kvalitu v obraně. I proto jsme jej povolali, abychom posílili zadní řady. Martin bude na utkání připravený," prohlásil Kubeš.
Jeho svěřenci se proti domácímu výběru pokusí odvrátit hrozbu předčasného vyřazení z turnaje. Pokud by s favorizovanými Nory utrpěli druhou porážku na ME, již před pondělním závěrečným zápasem základní skupiny proti Ukrajině by přišli o naději na postup. Utkání začne v Oslu ve 20:30.