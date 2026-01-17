Čeští házenkáři nastoupí do svého druhého utkání na mistrovství Evropy. Síly změří s domácími Nory, a to v duelu, který pravděpodobně rozhodne o jejich setrvání na turnaji. Přímý přenos sledujte od 20:10 na ČT sport a ČT sport Plus.
Házenkáře čeká klíčový duel s domácími Nory
Omlazené české mužstvo na úvod turnaje nedokázalo překvapit a s obhájci zlata z Francie utrpělo debakl 28:42. Norové naopak v prvním zápase jasně zvítězili nad outsiderem z Ukrajiny 39:22.
Do další fáze šampionátu projdou z každé z šesti čtyřčlenných skupin pouze první dva celky, případná druhá porážka na mistrovství by Čechy už s předstihem vyřadila z boje o postup. V pondělí národní tým uzavře základní část turnaje proti Ukrajině.
K udržení postupových šancí potřebuje český celek proti Norům bodovat, ideálně spíše zvítězit. V případě remízy a následného shodného bodového zisku by rozhodovalo skóre, které zatím mají Seveřané díky vysoké výhře nad Ukrajinou výrazně lepší.
„Turnaj je nemilosrdný. Musíme do toho dát všechno a hrát na hranici našich možností jak v útoku, tak v obraně. Kdybychom do toho nedali všechno, mohli bychom toho pak litovat. Neskládáme zbraně, naopak. Chceme se o to porvat a ukázat, že i Češi umějí hrát dobrou házenou,“ řekl Dominik Solák, jedna z hlavních opor omlazeného týmu.
Český celek se dosud s Norskem utkal jen třikrát. Naposledy na sebe soupeři narazili v roce 2013 v přípravě, v níž národní mužstvo Seveřany porazilo 34:23. Tentokrát jsou ale jasným favoritem Norové, bronzoví medailisté z Eura 2020. Ve sbírce mají také dvě stříbra ze světových šampionátů v letech 2017 a 2019, na posledních olympijských hrách skončili šestí.
„Je to rozdílný soupeř než Francie, bude to úplně jiný zápas. Norsko se po posledním mistrovství světa, které se mu nepodařilo, určitě chce doma rehabilitovat. Musíme se poučit z úvodního zápasu a hlavně nedělat tolik technických chyb,“ řekl Kubeš.
„Z naší cesty neustupujeme. Zase budeme chtít hrát útočně, rychle, běhat, na tom se nic nezmění. Buď to proti Norsku vyjde, nebo ne. To se dozvíme v sobotu,“ doplnil někdejší pilíř reprezentační defenzivy.
Český celek se mistrovství Evropy účastní popáté za sebou, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Mužstvo na velké akci poprvé vede trenérská dvojice Brůna, Kubeš. Evropský šampionát podruhé v historii hostí trojice zemí, vedle Norska ještě Dánsko a Švédsko.