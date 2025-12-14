Házená

ŽIVĚPáté světové zlato v historii. Norky zdolaly Němky a MS zakončily bez porážky


14. 12. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Norské házenkářky popáté vyhrály mistrovství světa. Ve finále v Rotterdamu porazily 23:20 Německo, které získalo první medaili od roku 2007. Bronzové medaile na mistrovství světa házenkářek získaly na úkor domácích Nizozemek Francouzky. V utkání o třetí místo Francie uspěla 33:31 po prodloužení.

Francie většinou jenom dotahovala. V úvodu nabrala ztrátu 1:4 a také ve druhém poločase prohrávala i o tři branky, naposledy 18:21. Skóre ale opět dokázala otočit a čtyři sekundy před koncem normální hrací doby vedla o gól.

Nizozemky ale i v oslabení dokázaly srovnat, postarala se o to Diane Housheerová. V prodloužení už však měla Francie navrch a po titulu z roku 2023 a stříbru z roku 2021 získala medaili na třetím šampionátu za sebou. S nizozemskou reprezentací se tak bez medaile loučily Estevana Polmanová a Lois Abbinghová.

Mistrovství světa házenkářek v Rotterdamu:
O 3. místo: Francie – Nizozemsko 33:31 po prodl. (26:26, 12:11)
17:30 finále: Norsko – Německo.

