Po rekordní přestřelce 46:38 porazili házenkáři Francie ve čtvrtfinálové skupině mistrovství Evropy Portugalsko. O tři góly překonali pár dní staré maximum 81 branek z utkání základní skupiny Slovinsko – Černá Hora (41:40).
Házená
Francouzští házenkáři v rekordním zápase porazili na ME Portugalsko
Obhájci titulu Francouzi navíc další rekord evropského šampionátu zaznamenali už v první půli, v níž dali 28 gólů. Historický zápis sebrali Polsku, které na mistrovství v roce 2014 nastřílelo za poločas 26 branek Bělorusku.
Ve druhém sobotním utkání čtvrtfinálových skupin si Dánsko poradilo se Španělskem, když zvítězilo výsledkem 36:31.
Výsledky čtvrtfinálové skupiny mistrovství Evropy házenkářů
Výsledky čtvrtfinálové skupiny mistrovství Evropy házenkářů
Skupina I (Herning):
Francie – Portugalsko 46:38 (28:15),
Dánsko – Španělsko 36:31 (16:14)