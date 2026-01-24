Házená

Francouzští házenkáři v rekordním zápase porazili na ME Portugalsko


Po rekordní přestřelce 46:38 porazili házenkáři Francie ve čtvrtfinálové skupině mistrovství Evropy Portugalsko. O tři góly překonali pár dní staré maximum 81 branek z utkání základní skupiny Slovinsko – Černá Hora (41:40).

Obhájci titulu Francouzi navíc další rekord evropského šampionátu zaznamenali už v první půli, v níž dali 28 gólů. Historický zápis sebrali Polsku, které na mistrovství v roce 2014 nastřílelo za poločas 26 branek Bělorusku.

Ve druhém sobotním utkání čtvrtfinálových skupin si Dánsko poradilo se Španělskem, když zvítězilo výsledkem 36:31.

Výsledky čtvrtfinálové skupiny mistrovství Evropy házenkářů

Skupina I (Herning):

Francie – Portugalsko 46:38 (28:15),

Dánsko – Španělsko 36:31 (16:14)

