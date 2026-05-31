Němka Varfolomeevová opanovala evropský šampionát moderních gymnastek

V bulharské Varně vyvrcholil evropský šampionát moderních gymnastek. Po sobotním vítězství ve víceboji triumfovala německá reprezentantka Darja Varfolomeevová v klání s míčem a následně i se stuhou. Stala se tak první gymnastkou v historii, která získala už čtvrtý titul se stejným náčiním. Finále obruče opanovala Ruska Sofiia Ilteriakovová, finále s kužely zvládla nejlépe domácí Stilianan Nikolovová.
V odpoledním programu hromadných vystoupení excelovaly Španělky, když nejdřív jasně zvítězily ve finále s pěti míči a následně i s třemi obručemi a dvěma kužely.