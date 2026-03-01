Do první desítky se na okruhu Ladies European Tour poprvé prosadila Patricie Macková. Čtyřiadvacetiletá golfistka obsadila v australském Wollongongu dělené osmé místo.
Macková se na Ladies European Tour poprvé dostala do první desítky
Sára Kousková skončila na 51. pozici, pro Kláru Davidson Spilkovou skončil turnaj už po dvou kolech a umístila se v desáté desítce pořadí. Premiérový triumf vybojovala Agathe Laisneová z Francie.
Macková se v turnaji, který na začátku ovlivnilo deštivé počasí, neustále zlepšovala. Na úvod obešla hřiště v paru (71), v dalších dvou kolech vždy ubrala z předchozího výkonu dvě rány a ve finálovém dni jí stačilo 66 úderů – zahrála šest birdie a jediné bogey. Při dvanáctém startu na LET a svém prvním v sezoně zaostala Macková s celkovým skóre -11 za vítězkou o pět ran, o osmé místo se s ní podělilo sedm hráček.
„Upřímně jsem to úplně nečekala. Chtěla jsem sezonu začít jednoduše, projít cutem a rozehrát se. Tohle je příjemné překvapení,“ prohlásila Macková. „Věděla jsem, že hru mám dobrou a že se o ni můžu opřít. Hrála jsem tam, kde byl prostor, minimalizovala chyby a šla si trpělivě pro šance.“
České jedničce Kouskové se nadstandardně povedlo jen druhé kolo v pátek, kdy musela kvůli předchozí nepřízni počasí stejně jako Macková odehrát 36 jamek v jediném dnu. Na závěr naplnila normu hřiště a v paru zakončila i celý turnaj. Umístěním na začátku šesté desítky přesně zopakovala výsledek z úvodního turnaje v Rijádu.
„Hezky to ukázalo, na čem je ještě potřeba zapracovat, co doladit a co si víc pohlídat. Zároveň to potvrdilo, že ty dobré věci fungují. Jen je potřeba je držet stabilněji,“ konstatovala Kousková.