Golf

Kim zazářil na turnaji PGA Tour v Minnesotě kolem na 59 ran


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Michael Kim zahrál na turnaji 3M Open v Blaine v Minnesotě kolo na 59 ran, což se mu povedlo jako patnáctému hráči v historii PGA Tour. Oproti úvodnímu kolu se Američan zlepšil o deset úderů a posunul se do čela s náskokem tří ran.

Kim zaznamenal v pátek 12 birdie, o jednu ránu pokořil normu mimo jiné na závěrečných čtyřech jamkách.

„Na osmnáctce jsem si říkal, že do toho musím jít, protože 60 nebo 61 není zas až tak velký rozdíl,“ řekl Kim. „Zahrát 59 ran je fajn a zapsat se do historie je skvělé,“ řekl třiatřicetiletý rodák ze Soulu, jenž má na kontě jedno vítězství na PGA Tour.

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Michael Kim se blýskl v Minnesotě kolem na 59 ran
Zdroj: ČT sport

Rekordním výkonem elitního okruhu je 58 ran v jednom kole, které zahrál Američan Jim Furyk před deseti lety na Travelers Championship.

Světová jednička Američan Scottie Scheffler si připsal ve druhém kole 3M Open 70 ran a klesl na dělené 13. místo.

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