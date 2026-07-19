Fox na British Open překvapil všechny

V devětatřiceti letech se dočkal největšího triumfu v kariéře, když vyhrál British Open. Golfový turnaj serie major ovládl nečekaně Novozélanďan Ryan Fox. Ten vyhrál s náskokem jedné rány před Američanem Cameronem Youngem. Foxovým maximem na čtveřici největších turnajů bylo dosud 16. místo před sedmi lety právě na British Open. Na PGA Tour slavil třetí prvenství a poprvé zvítězil, aniž by musel absolvovat play-off.
V Southportu Fox tentokrát jako poslední hráč na hřišti dodatečný rozstřel odmítl puttem z bezmála čtyř metrů na finálním greenu. Zpečetil tím skvělý závěr, ve kterém si na posledních šesti jamkách připsal vedle jednoho bogey celkem čtyři birdie. Přesnou ranou se osamostatnil v čele pořadí od Younga.
„Ani pořádně nevím, jak jsem ten putt na osmnáctce dal. Tohle je splněný sen. Poprvé koukám na tuhle trofej takhle zblízka a je to úžasné,“ radoval se Fox. „Páni, já teď vlastně ani nevím, co si o tom mám myslet. Musím poděkovat rodině, manželka a děti jsou momentálně na Floridě. Včera večer jsem s dětmi mluvil a řekly, ať přivezu trofej,“ dodal nedlouho poté, co se s rodinou podělil o radost prostřednictvím telefonického videohovoru.
Fox se stal druhým novozélandským držitelem slavného Klaretového džbánu. Po 63 letech napodobil Boba Charlese. K triumfu si pomohl rekordním třetím kolem, ve kterém v sobotu zahrál 62 ran. Na majorech nikdy žádný hráč nezahrál méně úderů, v pátek se nicméně podařilo vyrovnat historické maximum i Američanovi Samu Burnsovi a Australanovi Lucasi Herbertovi. V závěrečném dnu zahrál Fox 68 úderů a vítězstvím v 154. ročníku turnaje si zajistil prémii 3,2 milionu dolarů (téměř 68 milionů korun).
Herbert vedl na hřišti Royal Birkdale po pátku, ale nakonec obsadil šestou příčku. Burns šel jako lídr do posledního kola a 72 ran pro něj znamenalo pád na třetí místo se ztrátou dvou úderů na vítěze.
Dostal se před něj i Young, který byl s 64 ranami nejlepším hráčem závěrečného dne. Devětadvacetiletý golfista ale shodou okolností na závěrečné osmnáctce zahrál jediné své nedělní bogey. Pak přes dvě hodiny čekal, jestli jej někdo sesadí z průběžného vedení a na premiérový triumf na majoru nakonec čtvrtý hráč světového žebříčku nedosáhl. Na British Open zopakoval druhé místo z roku 2022, ve sbírce má také třetí místo z PGA Championship 2022 a letošního Masters. Na US Open byl vloni čtvrtý.
Čtvrtý v Southportu skončil po svém nejlepším kole na turnaji (67) obhájce prvenství a světová jednička Scottie Scheffler z USA. O pozici se podělil s domácím spolufavoritem Tommym Fleetwoodem.
Golfový British Open, turnaj kategorie major v Southportu:
Golfový British Open, turnaj kategorie major v Southportu:
Par 70, dotace 17,75 milionu dolarů: 1. Fox (N. Zél.) 270 (72+68+62+68), 2. Young 271 (67+67+73+64), 3. Burns 272 (73+62+65+72), 4. Scheffler (všichni USA) 273 (68+68+70+67) a Fleetwood (Angl.) 273 (69+67+69+68), 6. Jarvis (JAR) 274 (73+67+68+66), Kim Si-u (Korea) 274 (68+67+67+72) a Herbert (Austr.) 274 (70+62+71+71).