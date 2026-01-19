Futsal

Českou futsalovou reprezentaci čeká po desetileté odmlce znovu start na mistrovství Evropy, které od čtvrtka hostí vedle Slovinska také Litva s Lotyšskem. Svěřenci Marka Kopeckého se utkají ve skupině A v Kaunasu postupně s domácí Litvou a Arménií, na závěr vyzvou v Rize Ukrajinu. „Pokud se nám povede postoupit ze skupiny, věřím, že budeme překvapením turnaje,“ neskrývá ambice reprezentační trenér Marek Kopecký.

Závěrečnou nominaci na Euro označil Kopecký za nejtěžší rozhodování v kariéře. „Do poslední chvíle jsme měli zamotanou hlavu. Seděli jsme každý večer s realizačním týmem a pokaždé padala jiná jména. Rozhodovali jsme se tak až na konci kempu při modelované hře,“ přiblížil tvorbu nominace dlouholetý kouč Plzně a výběru do 21 let.

Do Kaunasu cestují vedle čtrnáctky nominovaných i dva náhradníci – Lukáš Křivánek s Dušanem Künstnerem z Plzně. „Byl bych radši, kdybychom mohli mít kádr na Euru širší. Pro budoucnost futsalu je ale dobře, že máme velkou konkurenci, a to se řada kvalitních hráčů vůbec nedostala na závěrečný kemp. Pro nás jsou to příjemné starosti,“ přiznává Kopecký.

Češi zvládli v loňském roce těžkou kvalifikační skupinu s Belgií, Rakouskem a Srbskem, které dokázali poprvé v historii porazit. Na závěrečném turnaji se tak představí po deseti letech. „Těšíme se hodně. I proto, že z realizačního týmu kromě mě zažil Euro jen (vedoucí týmu) Lukáš Rešetár. A žádnou nervozitu si zatím nepřipouštíme,“ říká Kopecký.

Nominace Česka na futsalové mistrovství Evropy

Michal Hůla (Widzew Lodž), Jan Žežulka (Slavia Praha) – David Drozd, Pavel Drozd, Tomáš Koudelka, Michal Seidler, Radim Záruba (všichni Chrudim), Michal Holý, Adam Knobloch, Francisco Mikuš, Tomáš Vnuk, Jiří Zápotocký (všichni Plzeň), Joao Mikuš (Portimonense/Port.), Adam Rhouila (Hérouville/Fr.)

Zápasy českého týmu

  • 22. 1., 18:55 Litva – Česko (ČT sport Plus)
  • 25. 1., 12:55 Arménie – Česko (ČT sport Plus)
  • 28. 1., 19:20 Česko – Ukrajina (ČT sport)

V nominaci vsadili trenéři na sehranost na klubové úrovni. Shodně po pěti hráčích dodaly do reprezentace dva nejlepší týmy posledních let – Plzeň s Chrudimí. „Je možné, že do prvního zápasu půjdeme třeba s chrudimskou čtyřkou, ale máme vyzkoušené, že to funguje i v jinak složených sestavách. Všichni vědí, co mají hrát, a nemáme problém do toho během utkání sáhnout a hrát klidně se čtyřkou napůl Plzeň, napůl Chrudim,“ věří Kopecký.

Realizační tým si hodně slibuje od „mladé“ třetí čtveřice, kterou vedle dvojčat Joaa a Francisca Mikušových a nejlepšího domácího hráče do 21 let Jiřího Zápotockého tvoří také Adam Rhouila. Syn marockého otce a české matky působí ve francouzském Hérouville.

„Adama tady ještě před pár měsíci nikdo neznal a Jirka Zápotocký se do týmu dostal až po kvalifikaci. Ale skvěle si sedli i lidsky, proto s nimi počítáme do základní osmičky. Mají jiný pohyb a držení míče, hrají ten futsal, kterým bychom se rádi prezentovali. Pokud tu výkonnost mají, tak chceme, aby hráli,“ chválí nejmladší generaci v týmu Kopecký.

Češi si věří na postup ze skupiny, dál ale spekulovat nechtějí. „První, co nás teď zajímá, je zápas s Litvou. Hráči samozřejmě mají propočítané, na koho bychom mohli v play-off narazit, ale uvidíme. První dva zápasy budou hrozně důležité. Ale třeba se nám nakonec podaří zopakovat rok 2010,“ uzavírá Kopecký připomínkou posledního medailového úspěchu českého futsalu, bronzu z mistrovství Evropy v Maďarsku.

