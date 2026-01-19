Českou futsalovou reprezentaci čeká po desetileté odmlce znovu start na mistrovství Evropy, které od čtvrtka hostí vedle Slovinska také Litva s Lotyšskem. Svěřenci Marka Kopeckého se utkají ve skupině A v Kaunasu postupně s domácí Litvou a Arménií, na závěr vyzvou v Rize Ukrajinu. „Pokud se nám povede postoupit ze skupiny, věřím, že budeme překvapením turnaje,“ neskrývá ambice reprezentační trenér Marek Kopecký.
EXKLUZIVNĚFutsalisté jsou po 10 letech na ME. Můžeme být překvapením turnaje, věří trenér Kopecký
Závěrečnou nominaci na Euro označil Kopecký za nejtěžší rozhodování v kariéře. „Do poslední chvíle jsme měli zamotanou hlavu. Seděli jsme každý večer s realizačním týmem a pokaždé padala jiná jména. Rozhodovali jsme se tak až na konci kempu při modelované hře,“ přiblížil tvorbu nominace dlouholetý kouč Plzně a výběru do 21 let.
Do Kaunasu cestují vedle čtrnáctky nominovaných i dva náhradníci – Lukáš Křivánek s Dušanem Künstnerem z Plzně. „Byl bych radši, kdybychom mohli mít kádr na Euru širší. Pro budoucnost futsalu je ale dobře, že máme velkou konkurenci, a to se řada kvalitních hráčů vůbec nedostala na závěrečný kemp. Pro nás jsou to příjemné starosti,“ přiznává Kopecký.
Češi zvládli v loňském roce těžkou kvalifikační skupinu s Belgií, Rakouskem a Srbskem, které dokázali poprvé v historii porazit. Na závěrečném turnaji se tak představí po deseti letech. „Těšíme se hodně. I proto, že z realizačního týmu kromě mě zažil Euro jen (vedoucí týmu) Lukáš Rešetár. A žádnou nervozitu si zatím nepřipouštíme,“ říká Kopecký.
Nominace Česka na futsalové mistrovství Evropy
Michal Hůla (Widzew Lodž), Jan Žežulka (Slavia Praha) – David Drozd, Pavel Drozd, Tomáš Koudelka, Michal Seidler, Radim Záruba (všichni Chrudim), Michal Holý, Adam Knobloch, Francisco Mikuš, Tomáš Vnuk, Jiří Zápotocký (všichni Plzeň), Joao Mikuš (Portimonense/Port.), Adam Rhouila (Hérouville/Fr.)
Zápasy českého týmu
- 22. 1., 18:55 Litva – Česko (ČT sport Plus)
- 25. 1., 12:55 Arménie – Česko (ČT sport Plus)
- 28. 1., 19:20 Česko – Ukrajina (ČT sport)
V nominaci vsadili trenéři na sehranost na klubové úrovni. Shodně po pěti hráčích dodaly do reprezentace dva nejlepší týmy posledních let – Plzeň s Chrudimí. „Je možné, že do prvního zápasu půjdeme třeba s chrudimskou čtyřkou, ale máme vyzkoušené, že to funguje i v jinak složených sestavách. Všichni vědí, co mají hrát, a nemáme problém do toho během utkání sáhnout a hrát klidně se čtyřkou napůl Plzeň, napůl Chrudim,“ věří Kopecký.
Realizační tým si hodně slibuje od „mladé“ třetí čtveřice, kterou vedle dvojčat Joaa a Francisca Mikušových a nejlepšího domácího hráče do 21 let Jiřího Zápotockého tvoří také Adam Rhouila. Syn marockého otce a české matky působí ve francouzském Hérouville.
„Adama tady ještě před pár měsíci nikdo neznal a Jirka Zápotocký se do týmu dostal až po kvalifikaci. Ale skvěle si sedli i lidsky, proto s nimi počítáme do základní osmičky. Mají jiný pohyb a držení míče, hrají ten futsal, kterým bychom se rádi prezentovali. Pokud tu výkonnost mají, tak chceme, aby hráli,“ chválí nejmladší generaci v týmu Kopecký.
Češi si věří na postup ze skupiny, dál ale spekulovat nechtějí. „První, co nás teď zajímá, je zápas s Litvou. Hráči samozřejmě mají propočítané, na koho bychom mohli v play-off narazit, ale uvidíme. První dva zápasy budou hrozně důležité. Ale třeba se nám nakonec podaří zopakovat rok 2010,“ uzavírá Kopecký připomínkou posledního medailového úspěchu českého futsalu, bronzu z mistrovství Evropy v Maďarsku.