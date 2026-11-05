Futsalisti ztratili další body, remizovali s Ázerbájdžánem

Čeští futsalisté remizovali v Ázerbájdžánu 2:2 a v kvalifikaci MS ztratili další body. V čele tříčlenné tabulky mají čtyřbodový náskok před Lotyšskem i Ázerbájdžánem. Oba soupeři však sehráli méně zápasů.
Češi prohráli v Lankaranu poločas 0:1, i když měli značnou střeleckou převahu. Krátce po změně stran vyrovnal tečovanou střelou kapitán Michal Seidler, který se v kvalifikaci prosadil už potřetí, pak si domácí hráči srazili přihrávku Francisca Mikuše do vlastní sítě.
Výsledek 2:1, kterým skončil říjnový duel ve Frýdku-Místku, ale Češi neudrželi. Vlastní byl i vyrovnávací gól v 36. minutě, zblokovanou střelu nasměroval do české branky Radim Záruba.
Závěrečný zápas skupiny odehrají futsalisté v březnu v Lotyšsku, s nímž před dvěma týdny v Opavě remizovali 3:3. Do další části kvalifikace postoupí 12 vítězů skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst, zbývajících osm čeká baráž. Na MS v roce 2028 bude hrát sedm evropských týmů.