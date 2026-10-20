Futsalisté remizovali v kvalifikaci MS s Lotyšskem 3:3

Čeští futsalisté remizovali v kvalifikaci mistrovství světa s Lotyšskem 3:3. V Opavě dokázali v druhém poločase smazat dvoubrankovou ztrátu, ale potom naopak neudrželi vedení a po pátečním vítězství 2:1 nad Ázerbájdžánem mají před odvetami v čele skupiny čtyři body. Dva góly dal Dušan Künstner, jednu branku vstřelil Michal Seidler.
Češi v první půli přečkali několik lotyšských šancí, ale dvě sekundy před koncem poločasu využil přečíslení po rychlém výpadu Mickevičs. Krátce po změně stran zvýšil hlavou Udris, kapitán Seidler ale záhy snížil a Künstner po efektním signálu v 28. minutě vyrovnal.
Tentýž hráč pak po sólu zvolil střelu bodlem, ale vedení 3:2 domácí tým neudržel, také Udris se prosadil podruhé. „První poločas nebyl dobrý, museli jsme přitvrdit, oni jsou vysocí, důrazní. Podařilo se, dali jsme tři góly, remíza je nakonec spravedlivá,“ řekl České televizi Seidler.
Trenér Marek Kopecký litoval lotyšského vyrovnání. „Nesmyslně se nezajistíme, když vedeme, a riskujeme pořád stejně, jako když jsme 0:2 prohrávali. To byla prostě taktická chyba. A ten prospaný první poločas, to taky omíláme pořád dokola, že na téhle úrovni se nesmí nikdo šetřit,“ prohlásil kouč.
Další zápas odehrají futsalisté 5. listopadu v Ázerbájdžánu, v Lotyšsku pak v březnu skupinu zakončí. Do další části kvalifikace postoupí 12 vítězů skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst, zbývajících osm čeká baráž. Na MS v roce 2028 bude hrát sedm evropských týmů.