Futsalisté Chrudimi slaví další titul, již sedmnáctý

Chrudimští futsalisté dokázali obhájit ligový titul. Ve finále zdolali stejně jako loni Plzeň, která ovládla základní část bez ztráty bodu, a nejvyšší domácí soutěž vyhráli již posedmnácté. Čtvrté finálové utkání vyhrála Chrudim doma 5:4 a sérii opanovala 3:1.
„Jsme rádi, že jsme to tu dotáhli před vlastními fanoušky. Dobře jsme ten zápas rozehráli, pak jsme měli spoustu slibných šancí, ale Plzeň taky hrála velice dobře,“ řekl trenér Chrudimi Matěj Slováček. „Ustáli jsme hodně jejich šancí, zachránil nás mockrát Míša Špánik. V druhém poločase už to byl spíše boj než futsal, byli jsme nakonec o ten gól šťastnější,“ dodal kouč.
Brankář Michal Špánik, který ve finále zaskakoval za zkušeného Ondřeje Vahalu, byl vyhlášen nejlepším hráčem série o titul.
Chrudim prohrála s Plzní všechny zápasy v základní části i úvodní finálový duel, ale východočeský celek pak předvedl velký obrat. V dnešním zápase se ujal vedení 3:0. Po 38 sekundách otevřel skóre Michal Seidler, na 2:0 zvýšil nejproduktivnější hráč play-off David Drozd a třetí gól přidal Tomáš Koudelka. Hosté pak už jen marně dotahovali.