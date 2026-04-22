Chrudim ukončila neporazitelnost Plzně a sahá po obhajobě titulu

Futsalisté Chrudimi vyhráli ve 3. finále na palubovce Plzně 6:2, připravili soupeře o letošní neporazitelnost a v pátek si mohou v domácím prostředí zajistit obhajobu titulu. Dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval vítězství Východočechů Radim Záruba.
Do zápasu vstoupili razantněji hosté. Už ve 2. minutě otevřel po rohu střelou z první skóre Grycyna, který se do série vrátil po stopce za vyloučení v 1. duelu.
O tři minuty později zvýšil Max, který přesně zakončil po kolmé přihrávce Seidlera. Ve 13. minutě získal míč Záruba a svůj kontr završil přesnou ranou k tyči.
Plzeň následně začala hrát power-play a dostala se do hry díky Vnukovi, který zakončil přesně k tyči. Domácí mohli ještě snížit, ale Künstnerovu šanci vychytal Špánik a Křivánek z dorážky trefil tyč.
Plzeň pokračovala ve hře bez brankáře i po změně stran, ale Chrudim byla na tuto herní variantu připravená a Grycynovi se ve 30. minutě podařilo zakončit do prázdné branky.
Vzápětí mohl snížit Holý, ale nedokázal na zadní tyči nasměrovat míč do branky. Ve 35. minutě ideálně vyřešil situaci před dvěma protihráči v brance Drozd a Chrudim vedla už 5:1.
Na vítězství obhájců titulu už nic nezměnilo snížení Křivánka. Skóre uzavřel střelou z desetimetrového kopu v poslední minutě Záruba.