Plzeň byla sekundu od porážky, přesto má první finálový bod

Pošesté za sebou hrají o futsalový titul Plzeň s Chrudimí. A hned úterní první finále nabídlo neuvěřitelné drama. Západočeši byli po gólu sedm sekund před koncem blízko první porážky v sezoně, stihli však ještě vyrovnat a v prodloužení strhnout vítězství na svou stranu.
Na první gól se v hale plzeňské Lokomotivy čekalo až do 25. minuty a ještě tři minuty před koncem základní hrací doby byl stav 1:1.
Domácí poté šli podruhé do vedení po proměněné penaltě Křivánka, vedení ale neudrželi ani půl minuty a poté, co sedm a půl sekundy před koncem dostrkal míč do branky Seidler, už se Chrudim těšila na vítěznou cestu domů.
Jenže Plzeň okamžitě odvolala gólmana a Křivánek v předposlední sekundě druhým zásahem večera vyrovnal na 3:3 a muselo se prodlužovat.
„Jsme rádi, že jsme tak dobře zareagovali. Škoda, že nevyšla hned ta první střela, ale dorážka ano a jsem velmi rád, že to tam padlo,“ uvedl trenér Plzně Peter Kozár.
„Možná jsme na ně zbytečně vylezli. Měli jsme počkat, protože bylo sedm sekund do konce, ale Plzeň to zahrála dobře,“ přidal svůj pohled chrudimský Michal Seidler.
V prodloužení rozhodl o plzeňské výhře z desetimetrového kopu Künstner a při chrudimské power-play navýšil Knobloch na konečných 5:3.
„Nakopnout nás to určitě může hodně, navíc se hraje hned za dva dny, takže o tom ani tolik přemýšlet nejde,“ řekl jeden z plzeňských střelců Dušan Künstner.