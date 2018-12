Zemřel legendární fotbalový útočník Adamec, bylo mu 76 let

"Do klubu právě dorazila šokující zpráva. Ve věku 76 let zemřela dnes dopoledne v trnavské nemocnici jedna z největších legend trnavského, slovenského a československého fotbalu Jozef Adamec," uvedl Spartak Trnava.

Někdejší útočník, který v klubu strávil neuvěřitelných sedmnáct let, se 14 góly blýskl v dresu československého národního týmu, za nějž odehrál 44 zápasů. Hrál i za pražskou Duklu a později také ve Slovanu Bratislava.

Adamec vybojoval s Trnavou pět ligových titulů. Čtyřikrát se stal králem střelců, celkem v nejvyšší soutěži zaznamenal 170 gólů.

Do Spartaku i Slovanu se následně vrátil jako kouč. Od roku 1976 vedl celou řadu slovenských týmů. Na přelomu tisíciletí i slovenskou reprezentaci.

Adamec, na Slovensku vyhlášený jako druhý nejlepší fotbalista století po Jánovi Popluhárovi, startoval také dvakrát na mistrovstvích světa - v Chile 1962 a o osm let později v Mexiku.

Nejmladší hráč stříbrného chilského výběru trenéra Rudolfa Vytlačila rád vzpomínal na davy, které fotbalisty čekaly v Praze. "Návrat byl fantastický. To ani na 1. máje nebývalo, kdy museli jít lidi do ulic. Na nás nemuseli, ale přišly zástupy lidí. To je věc, která se nezapomíná," řekl Adamec,

Kromě gólů poutal "Hatrlo" na hřišti a později i na lavičce pozornost také nezkrotným temperamentem a disciplinárními přestupky. Je jedním z mála hráčů na světě, kterým se podařilo vstřelit hattrick Brazilcům.