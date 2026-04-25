Táborsko vyhrálo nad Příbramí 2:1 a dál je druhé o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček Kroměříž v záchranářském souboji navzdory půlhodinovému oslabení porazila Chrudim 1:0. Fotbalisté Ústí nad Labem porazili Žižkov hladce 3:0, Vlašim remizovala s Prostějovem 1:1.
Táborsko poslal do vedení už ve třetí minutě Voleský. Další zásah přidal Matějka, jenž se 14. gólem v druholigové sezoně osamostatnil v čele tabulky nejlepších střelců soutěže. Rychle snížil Jedlička, na srovnání však hosté nedosáhli.
Jihočeši bodovali čtvrté kolo po sobě. V čele druhé ligy je brněnská Zbrojovka, která si už v pondělí s předstihem zajistila návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Příbram nezvítězila ve třech z minulých čtyř zápasů a vzdálila se jí třetí příčka, která jako poslední zaručuje start v baráži. Nyní na ni ztrácí sedm bodů.
Třetí je Artis. Ten sice prohrával po Vaníčkově trefě, v první půli ale srovnal Fomba. Malijský útočník po změně stran otočil skóre. Domácí neprohráli třetí kolo po sobě. Dynamo nebodovalo ve třetím z posledních čtyř kol a je jedenácté.
O těsné výhře Kroměříže nad Chrudimí rozhodl v 54. minutě z penalty střídající Saal. Po hodině hry byl po druhé žluté kartě vyloučen Otrísal, jenže hosté přesilovku nezužitkovali. Hanácká Slavia bodovala ve třetím z posledních čtyř kol a poskočila na 12. příčku o bod před dnešního soupeře. Východočeši prohráli čtvrtý z minulých pěti duelů.
Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.
Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.
Výsledky 25. kola druhé fotbalové ligy:
Táborsko – Příbram 2:1 (2:1)
Branky: 3. Voleský, 35. Matějka – 37. Jedlička. Rozhodčí: Pechanec – Dresler, Jurajda. ŽK: Polyák, Bello – Černý, Hora, Piško. Diváci: 645.
Artis Brno – Dynamo České Budějovice 2:1 (1:1)
Branky: 35. a 56. Fomba – 26. Vaníček. Rozhodčí: Panský – Pochylý, Žurovec. ŽK: Harazim, Adediran (oba Artis). Diváci: 907.
Kroměříž – Chrudim 1:0 (0:0)
Branka: 54. Saal z pen. Rozhodčí: Trska – Dohnálek, Dohnal. ŽK: Vajner, Otrísal, Čelůstka, Kulíšek, Kříž (asistent trenéra) – Halda, Rolinek, Kejř, Schön. ČK: 60. Otrísal. Diváci: 581.
Ústí nad Labem – Viktoria Žižkov 3:0 (2:0)
Branky: 44. a 67. Do Marcolino, 27. Richter. Rozhodčí: Machálek – Lakomý, Marek. ŽK: Kott (Ústí). Diváci: 1027.
Vlašim – Prostějov 1:1 (0:1)
Branky: 54. L. Musil – 10. Matoušek. Rozhodčí: Starý – Váňa, Ježek. ŽK: Kone – J. Musil. Diváci: 408.