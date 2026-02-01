Fotbal

Zatím si na penalty věřím, říká úspěšný exekutor Sparty Haraslín


před 57 mminutami

Dvěma góly režíroval výhru svého týmu v úvodním jarním ligovém kole. Kapitán Sparty Lukáš Haraslín měl hlavní podíl na triumfu 3:0 nad Duklou. Skóre zápasu otevřel proměněnou penaltou, pak se trefil ze hry do horního růžku také z dálky.

Letenští ovládli derby na hřišti Dukly usilující o záchranu nečekaně lehce. „Museli jsme se vyvarovat věcí, kterých jsme se dopouštěli loni, když jsme něco trochu podcenili. Nastoupili jsme tak, jak se máme prezentovat. Ze začátku jsme domácí do ničeho nepustili,“ řekl Haraslín.

Přesně takový vstup do jara mužstvo podle něj potřebovalo. „Ještě je moc brzo hodnotit, jaká je v týmu nálada. Ale věřím, že jsme v přípravě celý měsíc dobře trénovali. Přesně tak jsme chtěli vstoupit do jarní části, věděli jsme, že to bude náročné. Jsme rádi za výhru a tři body,“ uvedl slovenský reprezentant.

První gól dal z penalty, kterou sám vybojoval za ruku Erica Hunala. Rozhodčí Marek Radina přitom původně nařídil jen odkop od branky, protože si myslel, že míč byl při Haraslínově centru již za koncovou čárou.

„Hádal jsem se s ním hlavně kvůli tomu, že míč neopustil hřiště, odraz od soupeře pak byl divný. Nevím, co tam tak dlouho zkoumali, když máme VAR. Ale mám radost, že jsme zápas zvládli a vyhráli,“ popsal bratislavský rodák.

Penaltu proměnil málokdy vídanou střelou přesně do horního růžku. „Viděl jsem, jak je brankář vysoký a široký. Nechtěl jsem to dávat po zemi, proto jsem mířil tak vysoko do růžku. Jsem rád, že to tam padlo,“ řekl Haraslín s úsměvem.

V ligové sezoně proměnil již čtvrtou penaltu, a když ve druhém poločase zamířil do horního růžku také střelou z dálky, polepšil si v tabulce střelců na šest branek. „Nebýval jsem dříve hlavní exekutor. Ve Spartě byl přede mnou určený ‚Krejda‘ (Ladislav Krejčí), teď nás je víc s Rrahmanim a Birmančevičem. Zatím si na penalty věřím a jsem rád, že to tam padá,“ prohlásil Haraslín.

Třetí gól přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích.

